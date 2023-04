A vendre: Authentique championne de rallye

Y a-t-il des (riches) amateurs de rallye dans la salle ? Voici qui devrait vous intéresser. Le 16 avril prochain, la maison Bonhams proposera cette Subaru lors d’une vente organisée à Goodwood (Angleterre). Et ce n’est pas n’importe quelle Subaru. Il s’agit d’une authentique Impreza World Rally Car (nom de code T15SRT), préparée par Prodrive et qui a participé à des épreuves du championnat mondial en 1999 et 2000. Mieux : elle a été pilotée par quelques vraies légendes du Rallye.





Une Subaru Impreza WRC ex-Richard Burns à vendre - Bonhams





Débuts à San Remo

La Subaru proposée par Bonhams a fait ses débuts en compétition à l’édition 1999 du Rallye de San Remo. Elle avait été confiée à celui qui allait remporter la couronne mondiale l’année suivante, le regretté Richard Burns, emporté par une tumeur cérébrale à seulement 34 ans. Burns a ensuite piloté la voiture en janvier 2000 au Monte-Carlo. Soyons clairs : la voiture n’a terminé aucune de ces deux courses, et n’a donc pas de palmarès mondial. En revanche, elle a ensuite été vendue et a remporté d’innombrables victoires en France (palmarès complet à lire ici). Bref, ceci est donc bien une vraie compétitrice qui, depuis sa retraite, a été dûment restaurée et certifiée par Prodrive. Cet exemplaire d’une voiture parmi les plus emblématiques de l’histoire du rallye est estimée entre 490.000 et 590.000€.