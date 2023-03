L’Europe veut des bornes tous les 60 kilomètres

Même s’il est désormais acquis que les moteurs thermiques auront encore une vie au-delà de 2035, ça ne veut pas dire que les efforts en faveur de la mobilité électrique doivent cesser. L’Europe vient donc de voter un plan massif de développement du réseau de recharge électrique. Un plan ambitieux, puisque dans chaque pays de l’Union, il faudra une distance maximale de 60 km entre deux stations de recharge. En soi, rien de si extraordinaire, sauf quand on apprend que ce plan doit être bouclé… dans 5 ans à peine. Parallèlement, il est aussi question de construire des points de ravitaillement en hydrogène tous les 200 km, mais cela pour 2030.





L'Europe lance un plan pour l'établissement de bornes de recharge tous les 60 km. - DR





Facilité d’emploi

La meilleure initiative du plan annoncé ne concerne toutefois pas la répartition des bornes, mais bien la facilité d’emploi et la transparence. L’Union demande en effet que le public puisse avoir accès aux bornes avec une simple carte bancaire, et non via l’un des multiples abonnements proposés aujourd’hui. Et surtout, les tarifs devront être clairement affichés et compréhensibles. En effet aujourd’hui, entre frais d’abonnement, frais de connexion, tarif par kWh et/ou tarif par minute de charge, le coût réel d’une recharge est quelque peu… opaque.