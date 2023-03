Voici le top 5 des marques automobile préférées des Français

Ce lion fait rugir de plaisir les Français et les Françaises. Pourtant on ne parle de pas de plaisir gourmand dans ce classement 2023 de la Marque préférée des Français, mais d’automobile. 20 Minutes vous révèle en exclusivité le top 5 des marques de voitures préférées des Français. Et à la première place, vous l’aurez compris, on trouve Peugeot. La marque au lion devance la marque aux losanges, Renault, puis celle aux quatre anneaux Audi. Citroën et BMW prennent les 4e et 5e places.









Ce top 5 ressemble à celui de 2022 : Peugeot et Renault occupaient les deux premières places. Citroën a rétrogradé de la 3e à la 4e place, Audi a fait le chemin inverse. BMW complétait déjà ce classement l’an dernier.