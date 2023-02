C’est une vieille fake news qui a refait surface, à force de nouveaux commentaires et partages. Un post viral de févier 2016 montre un objet dissimulé derrière un panneau rond sur une route de campagne. « Attention aux nouveaux radars », alerte l’internaute. Dans les commentaires, certains râlent contre le dispositif de Sécurité routière quand d’autres pointent que qu’il ne s’agit pas d’un radar, mais d’un dispositif de surveillance du trafic routier.

FAKE OFF

L’objet est, en effet, de petite taille et ne correspond pas aux différents modèles de radars utilisés en France et présentés sur le site securite-routière.gouv.fr. Trois types de radars sont installés sur les routes françaises : les fixes, les mobiles et les embarqués. Ces dispositifs sont aussi sécurisés pour éviter d’être vandalisés ou cassés, ce qui n’est pas le cas ici.

En zoomant sur l’appareil et comme le notaient les sites hoax-net.be, radars-auto.com ou l’AFP Factuel en 2018, le modèle de la photo, localisée à Mallemoisson, dans les Alpes-de-Haute-Provence, ressemble au Scout Video Collection Unit, de l’entreprise canadienne Miovision. Cet appareil, qui a évolué depuis, sert à récolter des données sur le trafic routier et n’est pas un radar.





Zoom sur l'appareil de la photo diffusée sur Facebook (à g.) et capture d'écran du modèle Scout Video Collection unit de Miovision. - Capture d'écran/Facebook/Miovision

A L’AFP, Tony Florio, directeur des communications pour Miovision, expliquait en 2018 que « le but de l’APLR Study Kit est de permettre aux ingénieurs en charge du trafic de mesurer le flot de circulation. L’information est utilisable lorsqu’une commune veut étudier l’impact d’une nouvelle architecture sur le trafic routier ».









Il ajoutait que le dispositif « ne calculait pas une vitesse précisément vérifiée pour être utilisée par les forces de l’ordre en charge des infractions au Code de la route ». Un modèle qui, en outre, n’a pas été vendu et n’est pas utilisé par les « forces de l’ordre en France ou dans tout autre pays », soulignait-il alors. Contactées, la délégation à la Sécurité routière et Miovision n’ont pas donné suite pour l’heure.