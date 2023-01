La crise du coût de la vie ne touche pas les voitures de luxe. Le constructeur britannique Rolls-Royce a réalisé en 2022 ses ventes annuelles les plus élevées jamais enregistrées en 118 années d’existence, avec un total de 6.021 exemplaires écoulés. Ce chiffre représente une hausse de 8 % par rapport à 2021, avec des livraisons « à des clients dans une cinquantaine de pays », a indiqué dans un communiqué lundi la marque, qui appartient au groupe allemand BMW.

Les chiffres publiés par Rolls-Royce Motor Cars, avec des ventes dominées par les Etats-Unis, la Chine et l’Europe, contrastent avec le reste du marché automobile qui peine à se relever de la pandémie et pâtit d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les ventes de nouvelles voitures au Royaume-Uni ont notamment plongé à leur plus bas niveau depuis trente ans en 2022, malgré un rebond amorcé en fin d’année, avait annoncé jeudi l’organisation sectorielle SMMT.

La santé insolente de l’automobile de luxe

Mais à l’image d’autres marques de luxe telles que Bentley ou encore Bugatti, Rolls-Royce avait déjà connu une année 2021 record. Autre exemple de la santé insolente de l’automobile haut de gamme, Lamborghini avait annoncé en août avoir déjà prévendu toute sa production jusqu’à début 2024.





Rolls-Royce, fondée au début du XXe siècle et rachetée par BMW en 1998, prépare parallèlement le lancement de Spectre, son premier véhicule tout électrique, prévu cette année, dont les précommandes ont « dépassé les attentes », assure la marque. Les premières livraisons sont attendues au quatrième trimestre de 2023. Rolls-Royce s’est fixé jusqu’à fin 2030 pour ne construire que des véhicules électriques.