On ne sait pas si Molière s’est déjà retourné dans sa tombe. Au fil du temps, le grand dramaturge en a pourtant eu l’occasion tant le niveau en orthographe des élèves français n’a cessé de dégringoler. Selon un rapport de l’Éducation nationale paru l’an dernier, les élèves de CM2 faisaient 19,4 fautes en moyenne par dictée en 2021, contre 14,7 en 2007 et 10,7 en 1987. Une régression qui pose bien sûr question sans que l’on sache vraiment comment inverser la tendance. Comme les jeux vidéo, accusés d’inciter à la violence, certains ont hâtivement pointé du doigt les réseaux sociaux. Il est vrai que les yeux saignent parfois quand on se balade sur X, Facebook ou Instagram tant certaines fautes sont grossières.

Mais les erreurs d’orthographe ou de grammaire ont toujours existé, la langue française et ses subtilités piégeant même certaines de ses plus belles plumes. Gare donc à ne pas diaboliser les réseaux sociaux. Entre des vidéos de chats, de danse ou des conseils fitness, il est même possible d’apprendre à soigner son français sur ses plateformes. « Justicier de l’orthographe », Sylvain Szewczyk a été l’un des premiers il y a dix ans à partir en guerre, avec humour, contre les vilaines fautes via son compte Bescherelle ta mère, très populaire sur Facebook et Twitter.

Dyslexique, MaitressAdeline a bien ramé avec l’orthographe

Avec la montée en puissance d’Instagram et de TikTok, d’autres défenseurs de la langue de Molière ont pris le relais. C’est le cas de MaitressAdeline, star des réseaux avec plus de quatre millions d’abonnés. Avec ses feutres colorés et ses fiches, cette professeure des écoles partage dans ses vidéos ses astuces pour se réconcilier avec le français. Des tips pour apprendre à faire la différence entre « leur et leurs », à conjuguer le subjonctif ou à reconnaître les nombreux homonymes que compte notre langue si belle mais parfois si tordue.

@maitressadeline LEUR ou LEURS ? 🌼 #finieslesfautes #çasécritcomment #ApprendreSurTikTok ♬ son original - MaitresseAdeline🌼

« J’essaie de m’adresser au plus grand nombre donc je reste sur des règles assez simples que je peux enseigner à mes élèves », indique cette professeure des écoles, qui dirige cette année une classe de CE1-CE2 dans les Bouches-du-Rhône. La jeune femme n’a pourtant pas toujours été une férue d’orthographe. Dyslexique, elle a même bien galéré avec le français durant sa jeunesse avant de trouver la clé en se faisant ses propres fiches. « J’y ai pris goût au final et j’ai découvert qu’on pouvait s’amuser avec l’orthographe et la grammaire », assure-t-elle.

« Redonner confiance aux gens »

Dans la même veine, Madame l’orthophoniste distille aussi ses conseils et astuces pour aider ses centaines de milliers d’abonnés sur TikTok et Instagram à gommer les fautes les plus courantes. Elle utilise pour cela des techniques simples qu’elle met en place avec ses patients, souvent atteints de dyslexie ou de dysorthographie. « Je m’appuie sur les neurosciences avec beaucoup de visuels ou des quiz, explique-t-elle. Et je me suis aperçue que cela fonctionnait aussi pour les personnes qui ont des difficultés en orthographe sans forcément avoir des troubles », explique-t-elle.

Malgré le succès de ses vidéos, l’orthophoniste bretonne ne prétend pas non plus au titre d’académicienne. « Je n’ai pas inventé l’orthographe ni une méthode particulière, reconnaît-elle. Et je ne fais pas de miracle non plus. Mes vidéos vont peut-être permettre à certaines personnes de corriger certaines fautes mais cela ne remplace pas non plus des années de scolarité. »

Des astuces pour éviter les erreurs

En lisant les nombreux commentaires qu’elles reçoivent, les deux influenceuses ont toutefois conscience d’aider les gens. « Beaucoup de personnes ont honte de faire des fautes d’orthographe et en souffrent, notamment dans le monde du travail, souligne MaitressAdeline. J’essaie juste de leur redonner confiance pour qu’ils se sentent moins seuls et moins bêtes. »

« Et puis cela arrive à tout le monde de faire des fautes, rassure Madame l’orthophoniste. J’hésite parfois par exemple entre tâche et tache et je dois penser à une astuce pour ne pas me tromper. » En tant qu’influenceuse en grammaire et orthographe, ça ferait tache en effet de se planter.