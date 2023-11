« Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule ». La violence n’est jamais la meilleure des solutions, même si, parfois, ce n’est pas l’envie qui manque. Pour autant, ce n’est pas souvent la raison qui nous retient de placer une bonne claque, mais plutôt le physique. Partant de ce constat, un service qui permettrait de faire appel à des gros bras pour mettre la fameuse claque à votre place aurait toutes les chances de faire un carton. Sur Internet, cela existe sous le nom de « Uber bagarre ». Mais dans la vraie vie, peut-on effectivement avoir recours à un tel service ?

Dimanche, sur TikTok, le compte@directedbytimtom a posté une vidéo dans laquelle le tiktokeur appelle un homme ayant posté une annonce étrange sur Le Bon Coin. Dans la catégorie « sport et plein air », à Paris 14e, l’annonce proposait « Uber bagarre » avec un « gros % de réussite ». Au téléphone, pas d’ambiguïté, il s’agissait bien de louer les services de « Djibril, 1,90 m, 120 kg », pour aller régler un problème avec un soi-disant « collègue » du tiktokeur. Le tarif était de 50 euros en cas de victoire de Djibril, 10 euros en cas de défaite, « pour couvrir les frais ». Avec plus de deux millions de vues en vingt-quatre heures, cette vidéo est devenue virale aussi vite que l’annonce a disparu. 20↓Minutes a pu en dénicher une autre du même genre, sur le secteur de Cambrai, dans le Nord. Disparue aussi depuis.

« Deux types ont débarqué, un cagoulé et un avec un masque Covid »

« Ça semble hallucinant mais ça existe vraiment », explique à 20 Minutes Tim, l’auteur de la vidéo TikTok. Selon lui, la personne qu’il a eue au téléphone ne blaguait pas, « après le premier coup de fil qui a servi à faire la vidéo, le gars m’a recontacté plusieurs fois pour confirmer. J’ai fini par le bloquer », affirme-t-il. Si Tim a déniché cette annonce par hasard, il connaissait néanmoins ce service : « Un ami a déjà fait appel à ''Uber bagarre'', lors d’une soirée où des gars s’étaient incrustés sans être invités », se souvient-il. « Deux types ont débarqué, un cagoulé et un avec un masque Covid », poursuit-il, assurant que l’un tentait de calmer le jeu pendant que l’autre distribuait quelques claques. Sur ses réseaux où il a posté sa vidéo, Tim assure avoir reçu beaucoup de messages de personnes inspirées par l’idée : « Je pense que la plupart voyaient ça comme une blague, mais aussi que certains étaient plus sérieux », reconnaît-il.

On ne pourra pas contacter la personne qui a posté cette annonce, le numéro de téléphone « éphémère » ayant été désactivé. Nous avons néanmoins tenté d’approcher d’autres comptes, notamment sur Snapchat. En vain. Les comptes, comme les numéros de téléphone, apparaissent et disparaissent très rapidement. Ce n’est pas étonnant, une telle activité étant totalement illégale selon maître Margaux Machart, avocate pénaliste à Lille : « Sorti du cadre de la légitime défense, comme cela pourrait être plaidé par un garde du corps, on tombe dans les violences volontaires », explique-t-elle à 20 Minutes. S’il venait à régler vos comptes à votre place, l’homme de main sera donc poursuivi pour violences volontaires, et vous, pour complicité en tant que « donneur d’ordre », précise l’avocate. Dans le Code pénal, ce sont les articles 222-1 à 222-18-3 qui traitent des « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ». Selon les cas, la peine peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité si l’infraction a causé la mort.

S’il est probable que certains comptes « Uber bagarre » ne sont pas des canulars, la plupart n’ont cependant été créés que pour la blague. « Après avoir interrogé l’ensemble de mes collègues, aucun fait de ce type n’a été porté à notre connaissance », assure à 20 Minutes le parquet de Paris. Alors, d’où vient-elle, cette blague ? Sur X ou Instagram, on déniche encore pas mal de comptes estampillés « Uber bagarre », aujourd’hui délaissés, mais qui ont été particulièrement actifs entre les années 2020 et 2022. Même constat pour le hashtag #uberbagarre. Avant 2018, rien. C’est plutôt logique, puisque tout est parti d’un sketch de l’humoriste Redouane Bougheraba, joué pour la première fois cette année-là. Le Marseillais y fait des blagues sur l’ubérisation de la société et s’imagine lancer une appli intitulée « Bagarreur » qui permettrait de faire appel à un gars rompu à la bagarre en cas d’embrouille. Certes, le terme « Uber bagarre » n’était pas mentionné à l’époque, mais l’idée était bien là.