2022 était une édition un peu spéciale pour le ZEvent, car son créateur, le streameur Zerator, l’avait annoncé, ce serait la dernière sous cette formule. Le marathon caritatif, qui s’est tenu sur Twitch du 9 au 11 septembre, au Corum de Montpellier, a dépassé toutes les espérances. En tout juste cinquante heures, la cinquantaine de streameurs a récolté plus de 10 millions d’euros (10.182.126 pour exact) pour quatre associations centrées sur l’écologie : Sea Sheperd, WWF, la Ligue protectrice des oiseaux (LPO) et The SeaCleaners. Pour encourager aux dons, chaque streameur propose à ses abonnés des objectifs à atteindre, avec des défis plus ou moins absurdes, allant de nettoyer des plages à rester vivre à Paris en passant par se raser la tête.

C'EST FINI ! MERCI A TOUS !

CE #ZEVENT2022 ETAIT COMPLETEMENT FOU !! pic.twitter.com/fkp3XuPBcu — ZEVENT.FR - ZeratoR (@ZeratoR) September 12, 2022



Cette édition 2022 n’avait pourtant pas commencé sous les meilleurs augures. Depuis son annonce, il y a quelques mois, les polémiques s’étaient succédé. Le choix de l’association sélectionnée initialement, la fondation The Good Planet, avait été fortement critiqué par les internautes, accusée notamment de greenwashing. Les deux fondateurs, Zerator et Dach, avaient finalement décidé de faire voter les internautes pour leurs associations préférées parmi une vingtaine de noms. Autre sujet, l’absence de nombreux streameurs très populaires de la plateforme Twitch, comme Michou, Kameto, Inoxtag ou Maghla avait fait planer la menace d’un « flop ». Une expression d’ailleurs reprise ironiquement durant toute la durée de l’événement.

Ah oui clairement #FlopEvent hein pic.twitter.com/ajfe3Vl1RW — La Karote (@la_karote31) September 11, 2022



Alain Chabat superstar, un ring de catch et des mix technos

Mais il n’en fut rien. En plus du concert organisé le jeudi soir, réunissant des artistes comme PV Nova, Berywam, Bigflo & Oli et même Soprano, les streameurs avaient mis les bouchées doubles pour proposer aux spectateurs des lives forts en émotions durant tout le week-end. Le streamer Etoiles a notamment invité l’acteur iconique Alain Chabat pour animer une version inédite de Questions pour un Streameur, son adaptation de « Question pour un Champion », croisée, cette fois-ci, avec le fameux « Burger Quizz ».

Incroyable ce zevent 2022 avec le grand Alain Chabat pic.twitter.com/ZQC18eZWnI — anaé (@AnaeDestieu) September 10, 2022



Parmi les autres moments forts qui ont marqué le public, les live technos animés par la streameuse DamDam dès… 8 heures du matin, ou bien le duo Antoine Daniel-Etoiles, qui ont enflammé le stream avec leur mix électro et leurs lunettes lumineuses. Tout au long du week-end, la franche camaraderie était au rendez-vous, à la manière d’une immense cour de récréation. Destruction de pinata géante, dessins plus ou moins réussis sur toile ou sur Paint, et même un véritable combat de catch ont, par exemple, ponctué l’événement.

Le réveil en douceur du dimanche matin par DamDam … #ZEVENT2022 pic.twitter.com/UcUBf1TSkJ — It's Bad Charlie 🐸 (@itsbadcharlie) September 11, 2022



C'EST INCROYAAAAAAAAAABLE LE CATCH !!!#ZEVENT2022 pic.twitter.com/SmE5pWK03E — 💚Djakeur #ZEVENT2022 💚 (@Djakeur) September 11, 2022



Un tweet de Macron qui ne passe pas

Avec plus de 10 millions d’euros récoltés à répartir entre les quatre associations, cette édition du « flop » a ravi les internautes. Nombre d’entre eux ont salué la bienveillance à l’œuvre durant cette édition 2022, bien plus « sereine » que l’an passé : l’an passé, la streameuse Ultia y avait connu une vague de cyberharcèlement pour avoir dénoncé des propos déplacés du streameur Inoxtag. Seule ombre au tableau : la présence du streameur Altair, qui aurait tenu des propos misogynes sur sa chaîne il y a quelques mois ; ou une séance d’hypnose collective qui a mis mal à l’aise certains internautes.

#FlopEvent alors les mauvaises langues ? #ZEVENT22 était bcp + safe et respectueux que celui de 2021. Et sans les streamers qui ont une commu toxique. Sans rancunes les trolls. Les chiffres sont là.#Ecology #twitch — Persiflette (@persidegalles) September 11, 2022



Dimanche dans la soirée, Emmanuel Macron s’est même fendu d’un tweet vidéo pour renouveler son engagement pour l’écologie, et encourager le Z Event précisant « je compte sur vous ce soir, comme d’habitude ». Un message qui n’est pas vraiment bien passé, notamment du côté d’Antoine Daniel, qui a déclaré « j’en peux plus qu’il fasse sa promo sur notre putain de dos » et dénonçant une « propagande » de la part du chef de l’Etat.

Et la réaction de @MrAntoineDaniel également. ❤️#ZEVENT2022 pic.twitter.com/pvO6MeohwW — Léo Lefrançois (@Leo_Lefrancois) September 11, 2022



Quant à la streameuse Angle Droit, elle n’a pas hésité à insulter copieusement Emmanuel Macron, dénonçant l’inaction du gouvernement sur les questions climatiques, et la récupération politique d’un événement caritatif comme le Z Event.

Quand @AngleDroit_ devient éco-furieuse après le message de récupération politique de Macron pour le #ZEVENT2022. ❤️✊✊ pic.twitter.com/aCiDLjoIDI — Léo Lefrançois (@Leo_Lefrancois) September 11, 2022



Une chose est sûre, c’est que le Z Event, c’est fini : les streameurs ont éteint leurs PC et rangé leurs casques pour quelques jours… Jusqu’à une version 2.0, l’année prochaine ? Affaire à suivre.