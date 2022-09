On a vraiment cru que la petite salle du tribunal de Marseille allait se transformer en octogone ce lundi après-midi. En lieue et place de Booba et Karis se trouvaient les avocats du premier rappeur d’un côté , et l’avocate de Magali Berdah et DemDem, la femme de Gims, de l’autre. Dès le départ, les deux avocats multiplient les invectives. A la barre, le ton monte très vite, devant une avocate d’Instagram quelque peu médusée. L’objet du conflit ? La suppression du compte Instagram OKLM de Booba par la justice, à la demande de la cheffe d’entreprise, à la tête de Shauna Events, la principale société qui monétise l’audience des plus grands influenceurs.

Le 12 juillet dernier, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l’agent des stars de la téléréalité Magali Berdah annonçait en effet cette décision de justice par ordonnance, obtenue par son avocate alors que sa cliente se dit victime de cyberharcèlement de la part de Booba. Une décision qui intervient également après la publication d’un entretien de Booba accordé à Libération dans lequel l’artiste se positionne comme un lanceur d’alertes contre les pratiques commerciales qu’il juge trompeuses de certains influenceurs et de leurs proches.

L’artiste le plus suivi de France

« Cette ordonnance est illégale, peste à la barre Me Patrick Klugman, l’un des avocats de Booba. La loi a été violée par une ordonnance et ça doit cesser. » Pour étayer son propos, l’avocat de Booba s’appuie d’abord sur un point de droit, qui exige que toute fermeture de compte d’un réseau social face l’objet d’une requête contradictoire. Une procédure qui ici n’a pas été respectée selon lui. « Les requérantes se disent par ailleurs victimes d’un cyberharcèlement incessant, de propos diffamants, dénigrants et humiliants, ajoute l’avocat. Mais il n’y a pas de plainte. Je n’ai pas un seul exemple. Et au terme d’une requête non documentée d’une procédure illégale non contradictoire, votre tribunal a supprimé le compte Instagram de l’artiste le plus suivi de France, avec cinq millions de followers. Cela signifie qu’un Français sur 15 suivait le compte Instagram OKLM. »

Outre l’annulation de cette décision de justice en référé, les avocats de Booba réclament la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts. « Je vous demande de faire cesser un scandale et de permettre à un artiste majeur d’exercer sa liberté d’expression », lance à la barre Me Klugman. « On essaie de faire des effets de manche pour laisser à Booba sa liberté d’expression dont il use et abuse encore et encore, peste en réponse l’avocate de Magali Berdah et DemDem, Me Anouck Aragones. Il n’a de cesse de publier du contenu manifestement terrible pour les victimes de cyberharcèlement parce que c’est sa façon de faire. »

Sextape et passe d’armes

Et de lancer : « Booba avait un compte Instagram personnel, "Booba official". Il a fait l’objet d’une suppression à la suite d’une publication d’une sextape concernant un concurrent direct, à savoir Fianso. » Les avocats de Booba interrompent Me Aragones et demandent des preuves. Cette dernière s’agace, avant de reprendre pour rappeler que, dans les conditions générales d’Instagram, toute personne dont le compte a été supprimé ne peut en rouvrir un nouveau.

La scène aux allures de passes d’armes se répète, une fois, deux fois, trois fois. Le volume sonore augmente brutalement, au point que le président Me Vincent Gorini s’en mêle. « Ne tombez pas dans ce piège », lance-t-il à l’adresse de l’avocate. De son côté, l’avocate d’Instagram, Me Agathe Malphettes rappelle qu’elle n’a fait qu’appliquer une décision de justice sur laquelle elle ne saurait revenir, d’autant plus que Booba a été précédemment banni du réseau social. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre prochain.