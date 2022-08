C’est le procès qui avait agité le printemps : l’acteur Johnny Depp accusait son ex-femme, l’actrice Amber Heard, de diffamation sur les violences conjugales et sexuelles qu’elle aurait vécues. Six semaines de procès à l’américaine, retransmis en direct sur YouTube, où les deux acteurs ont chacun leur tour témoigné de leur version de l’histoire. Hors de la cour d’audience, l’actrice Amber Heard a subi une violente campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux : le procès, massivement commenté à coups de vidéos YouTube aux titres spectaculaires, de mèmes sur Tik Tok ou de tweets, donnait Johnny Depp « gagnant ». Les hashtags #AmberHeardIsALiar (Amber Heard est une menteuse), #AmberTurd (Amber Merde) ou #AmberHeardIsAPsycho (Amber Heard est une folle) ont explosé en ligne, dévoilant un cyberharcèlement massif de l’actrice, accusée de mentir et d’être une fausse victime de violences conjugales.

Aux Etats-Unis, de nombreuses militantes féministes ont dénoncé le traitement médiatique et numérique du procès, décrivant la haine mobilisée envers Amber Heard comme un « backlash » du mouvement MeToo : après les dénonciations massives dénonçant les agresseurs et harceleurs, de nombreux internautes antiféministes ont saisi le procès Depp/Heard comme prétexte à une misogynie sans limite. Même avant d’entrer dans la salle d’audience, c'est comme si Amber Heard avait déjà perdu aux yeux de l'opinion. D’autant que depuis quelques années, les procès en diffamation se multiplient à l’encontre des femmes ayant témoigné de violences sexistes et sexuelles ; une manière de silencier les victimes et de leur faire craindre des représailles. Le procès s’est conclu le 1er juin dernier, condamnant Amber Heard à verser plus de 10 millions de dollars à son ex-mari, faisant triompher un Johnny Depp tout sourire, qui serait lavé de tout soupçon. C’était compter sans la révélation de nouveaux documents.

Preuves de violences sexuelles, alcoolisme, revenge porn et textos cachés

Tout commence avec Andrea Burkhart, avocate et youtubeuse. Sur sa chaîne YouTube, elle suit minutieusement le procès Depp/Heard, et l’analyse. Si son angle est juridique, l’avocate laisse transparaître son opinion. Selon elle, le récit d’Amber Heard était un « abuse hoax » (un canular, en somme). Alors quand elle apprend, le 20 juillet dernier, que plus de 6.000 pages de documents déclassifiés (et non utilisés à l’audience) sont accessibles, elle organise une levée de fonds sur Twitter pour financer l’obtention d’une copie de ces documents. En moins d’une heure, les internautes pro-Depp font exploser l’objectif de don, et quelques semaines plus tard, Andrea Burkhart reçoit les documents.

Guys we are already over $3,100 in less than an hour. This community is amazing! Thank you all so much for pitching in to help. I can't wait to get all this new info out for you! https://t.co/jaNRw9iI9Y — Andrea Burkhart 🐟🐟🐟🐟🏴‍☠️ (@aburkhartlaw) July 19, 2022



L’avocate (et le reste d’internet, une fois que les documents sont mis en ligne) découvre de nombreuses preuves, non présentées à la cour, de violences et de manipulation de Johnny Depp envers Amber Heard. Plusieurs médecins attestent des violences sexuelles vécues et témoignent du stress post-traumatique dont souffre l’actrice, des SMS entre Johnny Depp et ses amis (dont le chanteur Marilyn Manson, accusé par une douzaine de femmes de violences sexuelles) où il affirme l’avoir « frappée » lors d’un vol en avion… Johnny Depp aurait également tenté de présenter des photos nues de son ex-femme, ou de mentionner le fait qu’elle a été « danseuse exotique » avant leur rencontre, ce qui la discréditerait aux yeux du jury. Enfin, ces milliers de pages révèlent que les enregistrements audios et les photos soumises à la cour par Johnny Depp ont été modifiées dans le but d’incriminer Amber Heard.

Johnny Depp fans paid $3k to unseal the court documents just to get dirt on Amber, but ended up unintentionally exposing Depp and information he tried to keep private instead. A thread 🧵🪡 pic.twitter.com/NzH8eD1yJI — chateau bunny (@cocainecross) July 30, 2022



Entre « unlike » et excuses publiques, le rétropédalage des soutiens de Johnny Depp

On découvre aussi qu’Amber Heard a refusé « des dizaines de millions de dollars » dans son divorce avec l’acteur. Pour elle, ce divorce « n’est pas une question d’argent », ce qui contrecarre les accusations de cupidité envers l’actrice. Enfin, un échange de SMS entre Johnny Depp et l’acteur Paul Bettany a particulièrement fait réagir en ligne : les deux hommes ont suggéré qu’Amber Heard passe le « test de flottaison » pour déterminer si c’est une « sorcière ». Lors des procès en sorcellerie au XVIe siècle, les femmes accusées d’être des sorcières étaient jetées dans une rivière, pieds et poings liés. Si elles flottaient, elles étaient déclarées sorcières : dans tous les cas, les femmes mourraient de ce « test ». Dans cet échange de messages, Depp a répondu « Noyons là avant de la brûler !!! Je vais baiser son corps brûlé après pour m’assurer qu’elle est morte ».

AMBER HEARD RENAISSANCE IS COMING 🤍#AmberHeardDeservesAnApology#IBelieveAmberHeard https://t.co/YPeLjvXZ02 pic.twitter.com/Ni25BUhYRn — ℛ. (@iiirr99_) August 27, 2022



À la suite de ces révélations, le vent semble tourner. Des détectives du Web ont montré que de nombreuses célébrités ont enlevé leurs likes des publications de Johnny Depp, et notamment le post annonçant sa « victoire » lors de son procès. Parmi les célébrités évoquées, la mannequin Bella Hadid ou l’actrice Halle Bailey. Du côté des réseaux sociaux, le hashtag #AmberHeardDeservesAnApology (Amber Heard mérite des excuses) est apparu sur Twitter. Des célébrités comme la mannequin Emily Ratajkowski ont exprimé leur soutien à Amber Heard, et des milliers d’internautes ont pris la défense de l’actrice, dénonçant les stratégies de manipulation de l’équipe juridique de Johnny Depp en vue de mettre dans sa poche l’opinion publique.

Les accusations brisent-elles vraiment la carrière des agresseurs ?

D’autant qu’il y a quelques jours, les MTV Video Music Awards, ou VMA pour les intimes, a fait la surprise de recevoir un vrai-faux Johnny Depp déguisé en astronaute. S’il n’était pas là en chair et en os, son visage a été inséré numériquement dans un casque d’astronaute. Outre la mise en scène, c’est surtout les « blagues » de l’acteur qui n’ont pas fait rire : « Je veux juste que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les Bar Mitzvah, les mariages, les réveils – tout ce dont vous avez besoin » a-t-il lancé hilare. Gêne dans l’assemblée.

Here's the compilation video of all #JohnnyDepp's part during the MTV VMA's, incase anyone missed out of any parts of it ☺️👍🏼 (including the ending part ☺️) #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppRisesVMA #JohnnyDeppRisesMTV #NeverFearTruth#MoonManDepp pic.twitter.com/1WfrWXegVD — Jerrie Depp (@JerrieDepp) August 29, 2022



D’autant que la carrière de Johnny Depp ne semble pas aller si mal : il est le héros du prochain film historique de Maïwenn où il incarnera le roi Louis XV, et est actuellement en tournée avec le musicien Jeff Beck pour promouvoir leur album commun. Du côté des marques, son contrat avec Dior en tant qu’égérie du parfum Sauvage aurait été renouvelé, pour une somme à sept chiffres. De plus, il a rejoint Tik Tok et compte plus de 16 millions d’abonnés, signe que les fans ne l’ont pas abandonné.

Pourtant, il pourrait y avoir un nouveau procès en diffamation Depp/Heard : l’actrice avait fait appel de sa condamnation en diffamation. L’acteur a renchéri en demandant lui, l’annulation de ses trois condamnations en diffamation, notamment au Royaume-Uni. Reste à savoir comment réagira l’opinion publique à la lumière de ces nouvelles révélations.