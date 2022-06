Ils s’appellent Lucas, Nadia, Alexandre, Charlotte… A 20 ans et quelques, ils devraient avoir la vie devant eux et l’insouciance chevillée au corps. Mais le destin les a rattrapés sous forme d’un lymphome, d’un sarcome de l’ovaire, d’un cancer du testicule ou du sein. Alors forcément, le rapport au monde et à leur corps a changé. Ils le racontent dans une websérie de sept petits épisodes, baptisée Sans tabou.

Ces personnages sont tous des acteurs, mais la réalité est bien là, ancrée dans le quotidien des médecins et des psychologues du centre de lutte contre le cancer Oscar-Lambret, à Lille, dans le Nord. En France, environ 1.900 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque année chez les adolescents et les jeunes adultes.

Le cancer est-il contagieux ?

Pour ces malades, la sexualité est un enjeu primordial, comme le rappelle le 3e plan cancer initié par le gouvernement pour la période 2014-2019. « Se préoccuper de la santé sexuelle et de la vie intime fait partie intégrante des soins », confirme le docteur Cyril Lervat, oncologue pédiatre au centre Oscar-Lambret.

Le cancer est-il contagieux ? Peut-on faire l’amour pendant les traitements ? Cela ne risque-t-il pas d’aggraver la maladie ? La clinique du centre hospitalier de Lille a décidé de libérer la parole sur le sujet, en produisant cette websérie avec l’aide de la compagnie nordiste La Belle Histoire. Une troupe de théâtre qui connaît bien le monde hospitalier puisque son directeur artistique, Stéphane Van de Rosieren, est fondateur des Clowns de l’espoir.

Environ 300 jeunes suivis pour des cancers

Le premier épisode a été mis en ligne, mercredi, sur la chaîne YouTube d’Oscar-Lambret. « Les six autres épisodes seront diffusés à l’automne, le temps d’évaluer et d’expérimenter leur efficacité auprès des patients à Oscar-Lambret », explique Cyril Lervat. Ensuite, libres aux professionnels de santé d’utiliser cet outil qui se veut pédagogique pour explorer les différentes situations et orientations sexuelles.

A Oscar-Lambret, environ 300 jeunes sont suivis pour des cancers. « Il s’agit aussi de combattre les idées reçues, glisse le docteur Lervat. L’épanouissement amoureux est nécessaire pour se soigner. La maladie a, certes, des retentissements, mais elle ne doit pas prendre le dessus. »