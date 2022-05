Chaque année, le 4 mai a une saveur un peu particulière pour de nombreux fans de sabres laser et de vaisseaux spatiaux. Clin d’œil humoristique à la célèbre formule « May the Force be with you » de Maître Yoda, en anglais, May the 4th (et donc le 4 mai, en VF) est devenu au fil des années la journée dédiée à « Star Wars » pour ses fans.

Si la saga est l’un des mastodontes de la pop culture, avec de nouveaux films et séries presque chaque année depuis le rachat de la franchise par Walt Disney Pictures en 2013, Internet est un vivier de créativité pour les fans, qui n’hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux de nombreuses anecdotes et créations en tout genre.

Pour en savoir plus sur l’univers de la saga

Si vous souhaitez en apprendre toujours plus sur les jedis et autres stormtroopers, le compte Instagram officiel @starwars saura ravir les fans, en dévoilant des infos exclusives sur les prochains films, mais aussi en partageant des photos et anecdotes de tournage.

Du côté francophone, le compte @planetestarwars distille aux fans des images des films, mais aussi des recommandations de livres ou d’objets dérivés de la saga, dont le fameux Faucon Millenium en Lego.

Pour entrer dans le personnage

Quand on est fan, c’est notamment pour les personnages qu’on adore détester ou suivre, jusqu’à parfois vouloir leur ressembler… Pour ceux et celles qui ne veulent pas attendre Halloween pour entrer dans la peau de Leia ou d’Anakin, il existe le cosplay ! Le compte @star.wars.cosplay regroupe les plus belles photos de costumes.

Parmi les fans les plus impliqués dans leurs costumes de la « Guerre des étoiles », on retrouve Bella, du compte @itsbellaxrose, qui partage sur Instagram ses plus beaux costumes de « Star Wars » ou des films Marvel.

Pour rire comme R2-D2

Qui n’aime pas une bonne blague entre connaisseurs ? Les mèmes, pur produit du Web, n’excluent pas les communautés de fan : le compte @star._.wars._.memes, en VO dans le texte, partage les meilleurs mèmes liés à la saga.

Et pour apprendre tout en s’amusant, le compte @instantscult décrypte la pop culture avec une approche scientifique : de quoi apprendre à approcher un Wookie ou comprendre la physique grâce à l’explosion d’Alderaan.

Pour être fan au quotidien

Livres en pagaille, figurines, voire mugs à l’effigie de Baby Yoda : pour certains, aimer Star Wars signifie y penser toute la journée, et emporter sa passion dans son quotidien. C’est le cas d’Amy Ratcliffe, autrice de nombreux livres sur la saga, dont Star Wars : Femmes de la Galaxie. Sur son Instagram, elle partage son quotidien, entre restaurants à thème et visites de plateaux de tournage.

Et pour poursuivre sa passion jusque dans l’assiette, Thibaud Villanova, aka Gastronogeek, propose sur sa chaîne YouTube et dans son livre Star Wars Cantina de nombreuses recettes, comme ce milkshake au lait… bleu.

Pour explorer sa créativité

Que vous aimiez dessiner, tricoter, créer, la franchise « Star Wars » (et sa communauté de fans) propose de nombreux comptes dédiés à l’univers des films. Sur le compte @starwars.fan.art, on peut retrouver de nombreuses créations époustouflantes du bon côté de la Force.

Enfin, si vous préférez les films indépendants, la chaîne YouTube de MegaSpaceFighter propose de petits courts-métrages en stop motion et en Lego, pour continuer l’histoire en attendant le prochain volet de la saga.

En attendant, joyeux Star Wars Day… Et que la Force soit avec vous.