Des milliers de casquettes aux couleurs de Vilebrequin qui s’agitent… Des drapeaux de rallye « 1000Tipla » qui flottent dans la salle… Et surtout, les cris de joie des « loulous » ! C’est ainsi qu’ont été accueillis Pierre et Sylvain, les créateurs de Vilebrequin, sur la scène du Grand Rex, à Paris, mardi soir. Les fans du duo de youtubeurs automobiles ont eu le privilège de découvrir des images inédites de la chaîne YouTube. Au milieu des rires et des acclamations, ils ont pu aussi revoir la vidéo culte du dos d’âne à 130 km/h, mis en ligne il y a déjà 4 ans, et découvrir en avant-première celle du dos d’âne… à 170 km/h.

Sylvain Levy et Pierre Charbrier ont réussi à vendre les 2700 places du Grand Rex en moins d'une heure. - MT

Disponible depuis ce jeudi, sur la chaîne Vilebrequin, la vidéo a été saluée par une longue standing ovation du Grand Rex dans une ambiance indescriptible. Pour Pierre, l’un des deux acolytes de la chaîne, cette nouvelle vidéo, c’est « l’accomplissement de quatre ans de travail. » En 2018, c’est la vidéo du dos d’âne à 130 km/h qui a vraiment lancé Vilebrequin. Quatre ans plus tard, au-delà des 40 km/h gagnés, cette nouvelle vidéo est une façon de remercier les abonnés et de mesurer le chemin parcouru par le duo.

Des rots, des pets et des cascades

Au début, il y a eu beaucoup de doutes, de ratés, de faux départs… « Attirer les gens, et ces premiers clics, ça a été compliqué, raconte Pierre. Le thème de notre chaîne est compliqué, parce que la voiture ça fait un peu peur. Mais en fait quand les gens cliquent, ils aiment ce qu’on véhicule ». Sylvain le complète en expliquant : « On a compris que les gens aimaient nous voir nous amuser. On passe juste des bons moments et ils le ressentent ». L’objectif c’est bien le divertissement plutôt que les tests de bagnoles ou les conseils en mécanique.

Quelque part entre Jackass, émission culte de MTV dans les années 2000, et Top Gear, Vilebrequin, ce sont des vidéos avec un langage fleuri, des rots, des pets et des blagues légères. Ce cocktail, qui accompagne les vidéos de bricolages et des cascades, a déjà séduit plus de 1,72 million d’abonnés. Sur leur chaîne, on peut aussi bien trouver un test de la dernière Mercedes, des essais loufoques (reprogrammer une Tesla ou faire marcher un moteur à la vodka…) et de la vulgarisation de la mécanique auto. Mais toujours avec ce ton inimitable et lourdingue assumé… « J’adorerais pouvoir dire qu’on joue des personnages mais non on est foncièrement deux gros beaufs », rigole Pierre.

Une communauté et des youtubeurs très liés

« Maintenant les loulous ils foutent une sacrée ambiance », nous confiait Sylvain en coulisses de la soirée au Grand Rex. Les « loulous » ? C’est ainsi que les deux youtubeurs désignent leur communauté de fans (avant, ils s’appelaient « les zouzous », mais ça, c’est une autre histoire…). Mardi soir, le duo a répondu à certaines de leurs questions lors d’une FAQ. Mais surtout, les loulous sont investis dans les projets des youtubeurs, par exemple à travers la cagnotte du projet complètement dingue 1000Tipla : monter un moteur de 1000 chevaux sur une Fiat Multipla…

« Le plaisir des loulous c’est notre première motivation », affirme Sylvain. Par exemple, la soirée de mardi a été organisée à perte pour les youtubeurs. La place était seulement à 6,90 euros, et tant pis pour la rentabilité. « Il était hors de questions pour les gens qu’on veut toucher, les gens qu’on aime en vrai – car ce sont eux qui nous font vivre-, que les prix soient plus élevés », explique Pierre. Ce qui ne cesse de croître en revanche, c’est le public que touche Vilebrequin. Si le duo tenait à remercier le noyau dur de ses fans fidèles, il compte bien séduire de plus en plus de monde avec leurs projets plus fous les uns que les autres.