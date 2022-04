Un film d’animation perdu (et retrouvé) retrace les débuts des Mario Bros

Une heure de retour en enfance ! Le film Super Mario bros : la grande mission pour sauver la princesse Peach, que l’on croyait perdu à tout jamais, a été retrouvé et restauré par FemboyFilms. Ce collectif de fans se dévoue à la numérisation et la restauration de films oubliés. Le film de Masami Hata date de 1986, il a été diffusé au Japon à l’époque mais jamais en France. Une copie a été retrouvé en 2016 par l’un des fans de la franchise. La version en 4K et sous-titrés est disponible gratuitement sur YouTube depuis le 17 avril sur plusieurs chaînes…

Cette grande mission de Mario permet de se replonger dans la genèse du duo formé par Mario et son frère Luigi. Mais pas seulement ! On y découvre l’origine de tous les petits personnages même les plus insignifiants comme les bloups (les poulpes blancs). Tout ceci rythmé par des musiques et des bruitages tirés directement du jeu. Une immersion totale dans la mission de sauvetage de la princesse Peach dont le dénouement vous surprendra sûrement…

Une redécouverte des personnages

Les fans du jeu seront surpris aussi de découvrir me duo Mario-Luigi comme on ne l’a jamais vu. Si le célèbre plombier moustachu nous apparaît comme quelqu’un de valeureux et de courageux, son frère Luigi est bien moins sympathique. Présenté comme vénal, sa priorité est d’amasser le plus d’or et de pièces possibles. Mais son rôle est tout aussi capital que Mario, car il apporte son lot de maladresses et donc de nouveaux rebondissements.

Le personnage qui se révèle lors de cette heure de film, c’est bien Peach. La princesse apparaît maligne et plus combative que dans les jeux où elle passe son temps à se faire capturer. Une femme forte loin de la mijaurée pas bien dégourdie. Elle n’attend pas sagement dans sa haute tour que King Koopa (Bowser) l’épouse de force. Concernant ce dernier, on ne sait trop si on doit le détester ou avoir pitié de lui. Le Bowser du film n’a aucun charisme, mais semble sincèrement amoureux de la princesse. Il apparaît moins méchant que ses sbires, on dirait juste un enfant gâté qui n’a pas eu son jouet…

Alors qu’un nouvel opus des aventures de Mario sortira sur consoles en fin d’année selon le patron de Nintendo, ce film offre l’occasion idéale de patienter.