« Donc là par exemple, sur les dernières 24 heures, il y a 1.280.000 personnes qui ont lancé le site depuis les Etats-Unis ». Derrière son ordinateur, Antoine Teuf consulte le nombre de visites sur son site, et cela ne cesse de progresser. Ce développeur Web, connu sous le nom de Teuteuf par les internautes, est le créateur de « Worldle », un jeu de géographie en ligne qui séduit de plus en plus d’internautes.

Fin janvier, alors qu’il s’apprête à travailler dans une nouvelle entreprise, il profite d’un moment de répit pour créer « un petit projet personnel ». Il lance alors « Worldle », un jeu en ligne dont l’orthographe fait évidemment penser à « Wordle », un célèbre jeu de lettres qui a connu un succès fulgurant ces derniers mois et a même été racheté par le New York Times. « En réfléchissant avec des amis et ma copine, on a trouvé le jeu de mots World-le avec un “l” avant et c’est de là qu’est venue l’idée de faire un jeu de géographie. »

En se basant sur le jeu de lettres Wordle, qu’il apprécie grandement, le développeur Web a créé son jeu en trois, quatre soirées. Le principe de « Worldle » est très simple : chaque jour découvrir un pays ou un territoire représenté en silhouette. Pour cela, vous avez six essais ainsi qu’une boussole et un pourcentage qui vous rapprochent de la bonne réponse.

Presque trois millions de joueurs chaque jour

Le jeu a trouvé son public très rapidement. « Au début, ça a commencé en France. Moi, je l’ai envoyé à mes amis qui l’ont partagé à leur entourage. Ça a pas mal circulé dans les communautés « Geoguessr » françaises [un autre jeu de géographie]. Et puis il y a eu un article dans la presse américaine, et là, il y a eu un pic de 500.000 utilisateurs aux États-Unis ».

Depuis, le nombre de visites sur son site oscille entre 2,5 millions et 3 millions de visites chaque jour et une petite communauté s’est même constituée sur les réseaux sociaux. Des résultats qui dépassent largement les attentes d’Antoine. « C’est vrai que c’est plutôt un gros succès pour un petit projet personnel (rires). Je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il fasse autant ».

Quand on lui demande s’il souhaite lancer de nouveaux jeux, Antoine ne ferme pas la porte. « Aujourd’hui, je me concentre sur Worldle, car j’ai un sacré nombre d’options à ajouter ou corriger, et je fais ça sur mon temps libre après le travail. Pour le moment, je n’ai pas d’autres projets de prévus, mais si jamais j’ai une idée qui me vient et qu’elle est simple à développer, pourquoi pas ? »