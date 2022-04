Quand un journaliste interviewe une star de la comédie, l’angoisse est toujours la même : comment essayer de montrer qu’on est quand même, nous aussi, un peu drôle ? Puisque nous n’avons pas vraiment la réponse à cette question (et qu’on a peu d’humour) on a décidé de se tourner vers Internet qui nous a guidés vers un site répertoriant les cent blagues les plus hilarantes de toute l’histoire. Avec notre liste en mains, on se dirige plein de confiance vers les participants de LOL : Qui rit, sort, dont la deuxième saison s’achève ce vendredi sur Amazon Prime Video.

On a donc demandé à Alexandra Lamy, Philippe Lacheau, Eric et Ramzy, Melha Bedia, Gérard Darmon, Alice David, Camille Lellouche, Panayotis Pascot, Just Riadh et Ahmed Sylla de choisir une blague au hasard. Un concept révolutionnaire les attend alors : les personnalités de l’émission doivent tenter de faire rire leurs adversaires grâce à cette vanne.

Chez 20 Minutes, pas de carton jaune ou de carton rouge, c’est comme L’école des fans, tout le monde repart avec un cadeau à la fin. Mais nous avons tout de même compté les points. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo en haut de cet article, Eric Judor ne respecte pas toujours les règles et Alexandra Lamy reste la reine absolue de la non-expression zygomatique.