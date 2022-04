Transformer son ordinateur en poulailler ou en aquarium ? C’est possible avec Twitch. Depuis novembre 2021, la plateforme de diffusion en direct américaine a créé une rubrique spécialement destinée aux animaux : Animaux, Aquariums et Zoo, au grand bonheur des amoureux de la nature. Le lancement de cette section a permis aux associations animales de renaître et a enclenché une grande course à l’audience pour sensibiliser le public de Twitch à la cause animale.

En vous plongeant avec les 83.000 personnes abonnées à cette catégorie, vous rencontrerez des lapins tondeurs de pelouse, des chats qui ronflent, des ratons laveurs en quête de nourriture… Tout un bestiaire dont la petite trentaine de loups abrités par le WolfConservationCenter sont les stars. La chaîne est un des poids lourds de la section avec plus de 41.000 abonnés, en seulement un peu plus d’un an de directs.

Avec les 18 caméras disposées sur tout le site, la vie quotidienne de trois familles de loups en captivité, réparties sur une grande surface imitant leur habitat naturel, est retransmise en direct et sans interruption.

Des chatons chouchoutés

Sa voisine de rubrique, CuteAvalanche, attire de son côté 15.000 abonnés grâce à des pensionnaires stars du web : des petits chats. « C’est un projet de famille, notre objectif est de sauver de la mort les chatons des refuges afin de les accueillir chez nous, prendre soin d’eux et les proposer à l’adoption avec l’association Kitten Rescue Los Angeles. Nous en hébergeons actuellement quatre et nous en avons recueilli plus de 200 depuis le début de nos activités il y a cinq ans », explique Sam Proof.

Huit caméras sont braquées sur les chatons et sont à la disposition des spectateurs, qui peuvent entrer une commande spécifique dans le chat du stream afin de changer de caméra. Uniquement deux caméras sur huit sont transmises à l’écran. Les animaux sont dans une grande cage divisée en plusieurs compartiments et sont l’objet de toutes les attentions de la propriétaire des lieux.

« Animaux, Aquariums & Zoo » est très vite devenu un toit pour ces animaux en danger ou abandonnés. Les spectateurs peuvent y suivre leurs journées et leurs nuits mouvementées (ou non), comme s’ils étaient sur place. Avant cette catégorie, les streams d’animaux se logeaient dans différentes rubriques de manière aléatoire : sciences, just chatting (la section "divers" de la plateforme), et même ASMR pour les loups dont les hurlements côtoyaient les expérimentations sonores des stars du genre.

La création de cette catégorie permet donc à ces structures de gagner en visibilité, et d’atteindre plus d’audience. Pour une association, grande ou petite, la présence sur Twitch permet de revisiter les levées de fonds. Les spectateurs peuvent faire des dons aux chaînes qu’ils suivent et contribuer au bien-être de ces animaux en apportant un soutien financier.

CuteAvalanche garantit une totale transparence des dons en proposant une liste de produits uniquement dédiée aux chatons. Les spectateurs sont invités à piocher dans cette liste, s’assurant que leurs dons subviennent directement aux besoins des animaux.

En plus des dons, WolfConservationCenter mise sur la plateforme pour recruter une nouvelle génération de soutiens : « Le centre propose plusieurs programmes de sensibilisation et d’éducation. On veut vraiment toucher le plus de personnes possible, et Twitch offre une nouvelle audience que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Nous voulons éduquer les gens par rapport aux loups et briser le mythe et la peur qui gravite autour d’eux », déclare Mark Ode, directeur adjoint du centre.

La France mise sur des événements ponctuels

La France, elle, est aux abonnés absents. La catégorie est très vide, aucune association ne s’est encore lancée sur la plateforme. Les associations tricolores privilégient les actions caritatives ponctuelles pour moderniser leur lutte. La Fondation 30 Millions d'Amis, structure pilier du combat pour les animaux dans l’Hexagone, s’est ainsi unie en décembre 2021 avec les icônes du Twitch français sous le nom des Justiciers du Cœur afin de mener une campagne contre la maltraitance animale.

Si l’événement ne visait initialement qu’à sensibiliser le public il a tout de même permis de rassemblé plus de 155.000 € grâce aux Justiciers du Cœur. Le coup d’essai a rassuré la Fondation. Elle se dit désormais prête à « se développer selon les critères de Twitch et faire des directs ». Prévoyant d’agrandir son équipe des Justiciers du Cœur pour le prochain événement caritatif, elle envisage également de se lancer sur la plateforme, mais avec des directs informatifs et ludiques.

« Plutôt que de mettre des caméras et de regarder les animaux, je souhaiterais créer un rendez-vous sur des conseils pratiques concernant le bien-être des animaux et comment bien s’en occuper, explique d’emblée Reha Hutin, présidente de la Fondation. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très utile, tout en étant ludique pour garder l’ADN de Twitch. Ça se passera sans doute au refuge de la Tuilerie. Ce serait formidable de faire un direct chaque semaine sur Twitch à partir des adoptions qui ont eu lieu, des gens qui viennent adopter, les différentes étapes de l’adoption etc. » L’association se déplace également auprès de ses refuges partenaires et projette de mettre en avant ces petites structures bénévoles par le biais de Twitch.

La Fondation 30 Millions d’Amis reste à l’affût et travaille actuellement sur son prochain événement caritatif en plus de ses débuts sur Twitch. Le projet de se lancer dans le Métavers est également sur sa liste, il n’y a pas de temps à perdre pour protéger les animaux, la Fondation 30 Millions d’Amis se tient dans les starting-blocks, disposée à entrer dans la course.