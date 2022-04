A 36 ans, Alexclick est aujourd’hui l’un des streamers jeux vidéo les plus connus en France. Très suivi sur les réseaux, celui qui joue Miguel dans le jeu GTA se définit comme un entertainer. Le Nantais est aussi un hyperactif, pour qui les projets sont sans fin. Entretien.

Alexclick, vous êtes aujourd’hui streamer. Quel était votre parcours avant de vous lancer, notamment, sur Twitch ?

J’avais une double carrière : ma passion de comédien d’un côté. J’ai monté un premier one man show qui était plus que médiocre ! De l’autre côté, j’ai fait des études en communication. J’ai travaillé pour plusieurs entreprises puis j’ai monté ma propre boîte. Quand je suis arrivé à Nantes, on m’a proposé de bosser dans la communication d’une entreprise de télécoms, mais en faisant d’abord six mois sur plateau téléphonique pour mieux comprendre les rouages. J’ai vécu six mois d’enfer et je n’ai rien eu au bout en fait. Psychologiquement, j’ai craqué !

C’est-à-dire ?

Je me suis mis en arrêt et j’ai commencé à faire des petites vidéos sur Internet, où je commentais des jeux vidéo avec un pote. C’était il y a dix ans presque. A l’époque, il n’y avait pas tant de monde que ça sur Youtube. Aujourd’hui, on migre de plus en plus vers Twitch. Au départ, c’était purement un loisir pour occuper mon arrêt de travail.

Vous êtes aujourd’hui très présent sur Twitch avec GTA RP (roleplay). Décrivez-nous votre travail de streamer…

Le jeu vidéo, c’est quand même le bien de divertissement le plus vendu au monde. Il y a donc toute une économie derrière. Twitch s’est beaucoup ouvert. Il y a eu une explosion au moment du Covid, car les gens restaient chez eux à ne rien faire. Mais les gens ne viennent pas forcément pour du jeu vidéo. En vrai, je suis très mauvais aux jeux vidéo, les gens viennent me voir pour l’animation, pour le côté entertainment. Certains me disent, « regarder du RP, c’est un peu mon Plus belle la vie ». Aujourd’hui j’accompagne aussi des entreprises dans le travail du live sur Twitch. Je fais aussi du placement de produit dans mes lives. Je ne m’en cache pas. C’est comme sur une chaîne de télévision avec les publicités.

Mais du coup, c’est quoi vraiment un streamer ?

C’est six ou sept métiers ! Je fais 25 à 30 heures de stream par semaine. Mais ce n’est pas se poser, mettre un micro, des caméras et puis voilà. Il faut déjà savoir si tu es là parce que tu es bon en jeux vidéo ou parce que tu es un entertainer. C’est beaucoup de travail ensuite pour rester avec sa communauté. Je gagne de l’argent avec les gens qui s’abonnent sur ma chaîne. Mais c’est surtout cette visibilité qui me permet de vendre des produits à côté. J’ai aussi ma marque de fringues. J’ai fait bien attention à ce que ces vêtements ne fassent pas trop geek.

Coment ça, trop "geek" ?

Je déteste le fait qu’on voit simplement un geek au travers du lunetteux, avec le tee-shirt de travers, qui n’est pas capable de s’exprimer et qui n’a pas d’amis. Parce que c’est faux. Sur Internet, les gens ont des vies, des familles, des métiers.

Vous jouez notamment avec votre personnage Miguel dans GTA. Comment faites-vous pour imaginer l’histoire de votre personnage ?

J’utilise tout ce que j’ai appris à la base en tant que comédien puis scénariste. Quand j’ai créé Miguel, par exemple, il a toute une bible, une histoire, comme quand on crée une série TV. Miguel existait déjà dans ma tête, il fallait l’écrire ensuite, créer une fiche complète sur lui. Puis tu joues ce personnage en direct sur Twitch. Sur mon serveur, on joue avec 700 autres personnes. Donc tu ne choisis pas tout car tu as du monde en face de toi. Et c’est ça qui est génial !

A 36 ans, vous vous sentez dans la norme des streamers ?

Je pense que je fais partie de ceux qui ont les communautés les plus vieilles. Je suis un peu atypique, hors cadre. Et puis j’ai plein d’activités, j’ai du mal à ne pas avoir plein de projets. Car mon premier métier, ce n’est pas d’être streamer. Du coup, au début, il a aussi fallu que je rattrape une culture jeux vidéos que je n’avais pas forcément. J’avais des bases, mais…

Une vos activités à côté a été de créer une bande dessinée autour de Miguel…

La BD est sortie en février dernier. Je prends les projets comme ils viennent et comme ils m’éclatent. Maintenant, je ne sais pas combien de temps cela va durer. Pour ma première année, j’ai fait le festuival d’Angoulême. C’était un peu fou !

Streamer, père de famille, entrepreneur… Vous êtes un hyperactif ?

Oui complètement ! Je suis aussi pompier volontaire dans la région nantaise depuis trois ans. Je suis très fier d’y appartenir, même si je dois mettre en pause cette activité pour un an. J’en suis malade car c’est une vraie passion pour moi. Et puis cela permet de garder les pieds sur Terre, peu importe le métier que tu fais. Mes petits problèmes sur Twitch ne sont rien quand je me retrouve d’un instant à l’autre sur une réanimation.

Vous avez d’autres projets en cours ?

Je travaille actuellement à l’acquisition d’un nouveau studio, pour mettre en place de nouveaux lives. Je voudrais aussi lancer une série sur le côté dark de Miguel. C’est un projet que j’ai promis lors du Z Event et j’essaye de tenir tous mes engagements. Je travaille le Tome 2 de la BD aussi. Ici, je suis plus libre que sur Twitch, où je suis en théâtre d’improvisation pur tout le temps. Mais jouer Miguel, c’est le kif !