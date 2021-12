Alors que la fin de l’année approche à grands pas, Google diffuse ce mercredi son traditionnel bilan des termes et des noms qui ont été les plus recherchés en 2021.

Et concernant les tendances de recherches pour les personnalités publiques, plusieurs hommes accusés de violences sexuelles se retrouvent en tête, comme Ary Abittan en première position, Olivier Duhamel en deuxième et Richard Berry en quatrième. L’acteur américain Alec Baldwin, auteur d’un tir mortel accidentel sur le tournage d’un film, fait également partie des personnalités les plus recherchées, tout comme le polémiste d’extrême-droite Eric Zemmour.

Sans surprise, de nombreux mots appartenant au lexique du Covid-19 trustent quant à eux le top 10 de l’ensemble des termes plus recherchés, comme « attestation couvre-feu », « vite ma dose », « pass sanitaire », « confinement » et, évidemment, « covid ». Le sport est également largement présent avec l’Euro 2021 en tête des recherches, la Ligue 1 en troisième position et Roland-Garros en quatrième.

Daft Punk, Squid Game, Dune…

Du côté des artistes musicaux, le groupe Daft Punk, qui avait annoncé sa séparation en février dernier, est premier des recherches. Suivi par Barbara Pravi, candidate française à l’Eurovision, Vianney et Julien Clerc.

Squid Game et Lupin, deux gros succès de Netflix, sont respectivement en première et deuxième positions du top des séries les plus recherchées. Elles sont suivies par deux productions françaises, Demain Nous Appartient et Ici Tout Commence.

Dune, la superproduction américano-canadienne avec Timothée Chalamet et Zendaya, est enfin le film le plus recherché des tendances de Google concernant les longs métrages, suivi par Black Widow et Titane.