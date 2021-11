Défi relevé avec succès pour Squeezie. Et sûrement plus qu’il ne pouvait l’imaginer. Il y a une semaine, le youtubeur levait le voile sur l’un des plus gros formats de sa chaîne nommé Qui fera le meilleur hit des années 2000 ?. Le titre est plutôt transparent : deux équipes de trois artistes avaient trois jours pour écrire, composer et interpréter une chanson digne de K-Maro, Larusso et Ozone.

À la fin du temps imparti, Maskey, Le Motif et S2keyz ont dévoilé Offishal tandis que Squeezie, Myd et KronoMuzik ont formé le groupe Trei Degete et ont sorti le titre Time Time. Comme dans toute compétition, il faut un vainqueur. Celui-ci sera départagé grâce à la vente des disques, disponibles à l’achat sur Internet ou dans les magasins Lidl. « Tous les bénéfices liés à la vente de ces singles seront reversés au Secours populaire », avait précisé Squeezie en vidéo.

Près de dix millions de vues pour le clip

Bien que les ventes permettent à l’un des groupes de remporter le concours, les chiffres de streaming donnent une autre dimension à ce format. Seulement 48 heures après sa mise en ligne, la chanson Time Time s’est classée à la première place des écoutes sur Spotify et sur Deezer en France. Plus étonnamment encore, le titre est parvenu à se hisser à la quatrième place du classement en Roumanie. Si l’information peut paraître improbable, elle s’explique en partie par le fait que Squeezie, Myd et KronoMuzik chantent en roumain.

Cinq jours après avoir été publiés sur YouTube, les clips atteignent eux aussi des scores phénoménaux. Celui de Time Time des Trei Degete a été regardé à plus de 9,5 millions de reprises alors que la vidéo d’Offishal d’Ambiance Skandal, leurs concurrents directs, a été visionnée plus de six millions de fois.

Le streaming et le nombre de vues des clips sont à la hauteur de la popularité de Squeezie (16,4 millions d’abonnés quand même) tout comme les chiffres de ventes des singles. Sur le Net, le youtubeur a mis à disposition un compteur des achats. Pour l’heure, Time Time plie le match avec 41.500 exemplaires vendus contre 29.300 pour Offishal. Le succès de cette opération donnera-t-il envie à Squeezie de retenter l’aventure et d’être back dans les bacs ?