Sa vidéo a fait le tour d’ Internet : Baptiste, c’est cet adolescent qui avait fait du feu dans sa chambre et dont la réaction de sa mère, s’écriant « Mais t’es pas net, Baptiste ! », avait provoqué l’hilarité de millions d’internautes. Nombreux furent alors celles et ceux qui s’étaient demandé pourquoi le jeune homme avait agi ainsi et dans quel état il était alors. L’intéressé rétablit donc la vérité : « Je devais dormir et j’ai décidé de prendre deux somnifères. Or ceux-ci étant de "niveau trois", ils provoquaient de nombreux effets secondaires… ».

Le lendemain, Baptiste n’avait plus aucun souvenir de ces événements ! Son meilleur ami lui ayant alors montré cette vidéo, il l’avait dépubliée après qu’elle eut atteint un million de vues… le temps pour les internautes de s’emparer de cette facétie, depuis devenue culte. Notre star d’un instant (bien malgré lui) raconte ce qu’il s’est vraiment passé ce jour-là dans la vidéo de notre partenaire Brut.