La chaîne de David Juanes, DJ Plomberie, qui cumulait plus de 17 millions de vues et hébergeait 230 vidéos, a subitement disparu, sur YouTube. La plateforme l'a supprimée. Le plombier le plus connu de France a créé une nouvelle chaîne, et a expliqué, dans une vidéo, les raisons de cette éviction brutale.

« J’ai fait un live », avec un logiciel qui permet « de faire venir les gens à l’écran », confie le youtubeur. « Et il y a des gens qui ne veulent pas apparaître avec leurs têtes à l’écran, ce que je comprends tout à fait. L’un d’eux avait un écran noir, je le fais monter à l’écran (…) Et il y avait une image pornographique dessus. Très explicite. » Et ça, les robots de YouTube n’ont pas apprécié : quelques secondes plus tard, DJ Plomberie recevait un message de la plate-forme, qui lui annonçait la suppression de sa chaîne.

« Je suis tombé K.-O. »

« J’ai pris un tampon, je suis tombé K.-O. Je ne pense pas avoir une chaîne pornographique », déplore l’Héraultais, qui a demandé à YouTube de revenir sur sa décision. Pour l’instant, il n’a pas eu de nouvelles. Le youtubeur va tout de même récupérer ses vidéos, grâce à un fan, qui les avaient toutes gardées.

Mais, c’est un coup dur, pour David Juanes. « C’est une chaîne professionnelle, donc forcément je dégage des revenus dessus, regrette le plombier héraultais. Ça complique un peu la vie. J’ai des gosses, des crédits, une vie normale… »