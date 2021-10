Après les tendances YouTube, bientôt en tendance des ventes ? Ce vendredi, Mcfly et Carlito ont dévoilé le clip de Je scrolle, une chanson présentée comme le premier titre de leur futur album. « Considérez ceci comme un apéritif qui précède un festin qui va vous régaler », écrivent les deux youtubeurs en description de leur vidéo. Disponible le 10 décembre, le disque est disponible dès maintenant en précommande.

Dans une interview accordée à Purebreak, les vidéastes n’avaient pas caché leur intention de se lancer dans l’industrie musicale. « On envisage de faire un album, très fortement, qui donnera lieu à une tournée », annonçait Carlito il y a un an.

Des clips aux millions de vues

Tout au long de leur carrière sur YouTube, Mcfly et Carlito se sont illustrés dans des clips humoristiques. Déjà à l’époque du Fat Show, leur émission créée au début des années 2010, les deux amis enchaînent les clips parodiques ou les chansons originales. Parmi leurs titres les plus populaires : S vs L (22 millions de vues), J’effectue le dab (20 millions de vues) ou encore Surcoté vs sous-côté (9,5 millions de vues).

Autre clip, autres dimensions. En février dernier, les deux youtubeurs publient Je me souviens, leur chanson commandée par Emmanuel Macron rappelant les gestes barrières. Après avoir atteint le palier symbolique des dix millions de vues en trois jours, Mcfly et Carlito ont été reçus par le président de la République à l’Elysée pour y tourner un concours d’anecdotes. Une seule question reste désormais en suspens : Emmanuel Macron fera-t-il les chœurs de l’un des morceaux de leur album ?