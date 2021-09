Il est champion de Street Fighter V et surtout, de débrouillardise. Sur Twitch, Sven van de Wege est le « guerrier aveugle ». Ou plus précisément BlindWarriorSven. Sur sa chaîne, lancée en 2017, ce Néerlandais non-voyant de 35 ans – il perdu la vue à 6 ans – affronte d’autres joueurs à des jeux de combat. Il se laisse notamment guider par les sons : il est ainsi capable de situer les personnages et de décrire leurs actions.

Dans son studio adapté à son handicap, avec des claviers en braille mais sans écran, il est en mesure de gèrer parfaitement sa chaîne, d’officier en live et de discuter avec ses abonnés qu’il affronte tous les dimanches au cours de combats virtuels. « Je gagne environ huit fois sur dix », sourit celui qui a battu quelques-uns des meilleurs joueurs du monde lors des tournois auxquels il a participé en Europe.

Quelque 3.000 abonnés

Sa chaîne Twitch vient de passer le cap des 3.000 abonnés et affiche entre 40 et 50 spectateurs par diffusion. Un score plus qu’honorable car les personnes en situation de handicap sont peu visibles sur la plateforme qui affirme pourtant œuvrer en faveur de davantage d’inclusion.

Sven souhaite devenir bientôt un « partenaire Twitch », un statut grâce auquel il pourrait générer suffisamment de revenus pour vivre de cette activité. Pour l’heure, en tant qu'« affilié », le trentenaire est rémunéré en fonction du nombre d’abonnés à sa chaîne, et de leurs dons.