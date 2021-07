Après leur rencontre avec Emmanuel Macron à l’Elysée et leur vol avec la Patrouille de France le 14 juillet dernier, ils enchaînent les challenges. Ce mercredi, Mcfly et Carlito ont dévoilé le teaser de la traversée de la Méditerranée à la rame qu’ils entreprendront au mois de septembre. « C’est de loin le défi le plus difficile qu’on ait envisagé », a écrit Carlito sur son compte Twitter. Tout en promettant qu’ils feront tout pour « retransmettre ça en live », les deux youtubeurs enchaînent les burpees, les pompes et les entraînements à la rame en vidéo.

Cette performance est le résultat de leur défaite lors du YouTube Warrior 5 contre Michou et Inoxtag. En septembre dernier, les deux vidéastes les ont mis au défi de rejoindre la Corse depuis le sud de la France dans une petite embarcation. Pour y parvenir, ils devront passer la nuit en mer puisque la traversée durera environ 50 heures.

Trois paires de rames pour deux hommes

D’après le site de Redbull, qui fournit « le soutien, la logistique et la force » pour cette vidéo à venir selon Carlito, les deux youtubeurs navigueront à bord d’un bateau utilisé pour la course transatlantique des « Rames Guyane », long de 8 mètres et large d’1m60 au maximum. Si l’on ne sait pas encore d’où Mcfly et Carlito partiront, on estime qu’ils devront parcourir à peu près 200 kilomètres jusqu’à Calvi.

Rassurez-vous, tout est prévu en cas de souci. Une balise de détresse, des combinaisons de survie, une corne de brume ou encore une trousse médicale seront à bord de leur embarcation. Et si jamais ils cassent malencontreusement leurs rames, pas de panique, ils en auront trois paires avec eux.