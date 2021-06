Sur Twitter, le compte de Philousports est suivi par de nombreux amateurs de sport. — Capture d'écran Twitter

Un fauteuil roulant gris, un ange aux ailes bleues de l’oiseau Twitter qui s’envole vers de nouveaux cieux, téléphone à la main, mais surtout un message : « A mon Philou ». Comme des nombreux internautes, le dessinateur de presse David Buonomo a tenu ce dimanche à apporter sa contribution aux hommages rendus à Philousports, figure du sport sur les réseaux sociaux qui s’est éteint à 49 ans, ce samedi.

Avec plus de 250.000 followers sur Twitter, Philousports – de son vrai nom Philippe – a su depuis ses débuts sur la plateforme à l’oiseau bleu en 2011, marquer les cœurs et les esprits d’une très large communauté par ses commentaires décalés de l’actualité sportive et sa bienveillance à toute épreuve. Atteint de myopathie, une maladie qui touche les muscles, Philousports a toujours réussi à aborder avec beaucoup de positivité son quotidien en fauteuil roulant.

« Un amoureux du foot et de la vie »

Celui qui faisait partie des utilisateurs de Twitter les plus appréciés des Français laisse donc derrière lui une vague d’émotion et de tristesse. Du monde du sport à la twittosphère, célébrités, médias et anonymes, tous ont rendu hommage à ce twitto attachant et unanimement apprécié.

Rapidement après l’annonce de son décès c’est le footballeur français Kylian Mbappé qui a été l’un des premiers à poster un message sur Twitter : « Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Repose en paix mon Philou ».

Le monde du rugby a également tenu à saluer celui qui était depuis trois ans ambassadeur de la Ligue Nationale de Rugby sur Twitter​. « Ce soir rendons hommage à un passionné de sport. Son énergie positive, sa façon de dévorer la vie et de donner du bonheur aux gens continuera de nous inspirer longtemps. Repose en paix@philousports », a tweeté le sélectionneur entraîneur du XV de France, Fabien Galthié.

La journaliste Nathalie Iannetta a quant à elle lancé un appel à contribution dans un tweet afin de réaliser une compilation de petites vidéos d’hommages à envoyer en DM à l’Agence artistique Agents Associés. Un moyen d’« être avec lui lors de ses obsèques », a ajouté la journaliste.