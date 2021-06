COUP DUR Le youtubeur, même s’il est le plus populaire de France, a été puni par la plateforme

Squeezie, youtubeur n°1 en France — Franckie Allio

On peut s’appeler Squeezie, avoir près de 16 millions d’abonnés, cumuler plusieurs milliards de vues, et quand même se faire taper sur les doigts par YouTube. Sur Instagram, le youtubeur le plus populaire du pays a annoncé qu’il ne pourrait pas publier de vidéo sur sa chaîne pendant une semaine.

« Une vidéo de 2018 qui prend un strike, interdit d’upload pendant 7 jours », a écrit le vidéaste. En clair, il s’agit d’une mise en garde lancée par la plateforme pour atteinte aux droits d’auteur. A cause de cet avertissement, Squeezie ne pourra ni publier du contenu ni organiser de live sur sa chaîne.

Des règles strictes imposées par YouTube

« Désolé de vous avoir déçu, je recommencerai plus, je suis en pleine remise en question », s’est amusé le youtubeur dans sa story Instagram. Ce dernier devrait tout de même continuer à travailler à travers les lives qu’il organise chaque jeudi sur Twitch, mais aussi grâce à la chaîne secondaire qu’il détient sur YouTube.

La plateforme américaine n’est pas du genre à rigoler avec les droits d’auteur et impose un règlement strict. Si le titulaire de ces droits envoie une demande de retrait légale suite à l’utilisation de son contenu, YouTube réagit en bloquant la publication de nouvelles vidéos pendant une semaine. S’il y a récidive, la même punition est appliquée pour une durée de deux semaines. Enfin, si un propriétaire de chaîne se joue à nouveau des règles, il peut voir son compte clôturé et ses vidéos retirées à tout jamais.