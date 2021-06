AUTOMOBILE Le Youtubeur WorldSupercars et un journaliste de l’émission Turbo ont organisé une course hors-norme à Landivisiau

Le YouTubeur WorldSupercars a eu le privilège de piloter une édition limitée de la Bugatti Chiron et de faire la course avec un Rafale à Landivisiau. — Capture d'écran Youtube WorldSupercars

La base aéronavale de Landivisiau (Finistère) a accueilli un invité atypique début mai. Habitué à voir les Rafale décoller, le site militaire a vu une puissante Bugatti défier le célèbre avion de chasse de Dassault. Cette course a été organisée par la marque de voiture pour faire la promotion de sa nouvelle Chiron, une incroyable série limitée « Les légendes du ciel » éditée à vingt exemplaires et qui affiche 1.500 chevaux sous le capot ! Capable d’atteindre les 350 km/h, le véhicule unique au monde (les 19 autres modèles n’ont pas encore été construits) a défié l’avion Rafale lors d’un tournage un peu spécial organisé début mai.

Les images ont été immortalisées par les caméras de l’émission Turbo, mais aussi par celles du youtubeur WorldSupercars, qui a eu le privilège de piloter le bolide face à l’avion de chasse. Le départ de la Bugatti est évidemment plus rapide, grâce à l’extraordinaire puissance de son moteur. Le Rafale dépasse ensuite le bolide en décollant.

Pour pimenter un peu le duel, le journaliste de Turbo Jérôme Barconnière a eu l’idée de préparer un petit circuit, qui a vu les deux engins s’affronter. On vous laisse regarder qui s’impose lors de ce duel. Pour cet essai, le journaliste pourtant fin conducteur a laissé le volant au pilote officiel de Bugatti. Histoire de ne pas abîmer un bijou estimé à plus de trois millions d’euros. Ce défi avec un avion a été imaginé par la marque pour rappeler ses origines. En 1915, un moteur d’aéroplane avait été conçu par le constructeur français. Et un projet d’avion avait été imaginé en 1937 mais stoppé par la Seconde Guerre mondiale.

« Le Kylian Mbappé de l’automobile »

Lors d’un essai réalisé par l’émission Turbo, la Chiron a atteint les 200 km/h en seulement 5,5 secondes… « Cette machine, c’est le Kylian Mbappé de l’automobile », décrit le pilote. Un défi qui a séduit les internautes. La vidéo de WorldSupercars a déjà été vue plus de 800.000 fois. Opération séduction réussie pour Bugatti.