Elle n’a pas laissé passer une blague sur le viol d’un de ses professeurs. Ain Husniza Saiful Nizam, Malaisienne de 17 ans, est devenue dans la foulée la figure de proue d’un mouvement contre le harcèlement sexuel à l’école.

En avril, la lycéenne avait livré son témoignage sur TikTok. Elle racontait comment l’un de ses enseignants, lors d’un cours, après avoir rappelé les lois en vigueur en Malaisie protégeant les mineurs contre les agressions sexuelles, avait ajouté que si les garçons voulaient commettre un viol, ils devraient plutôt s’attaquer à une femme d’au moins 18 ans.

Malaysian teenager Ain Husniza Saiful Nizam posted a video on TikTok taking a male teacher to task over an alleged joke about rape during class. The video sparked a nationwide debate and prompted her to create the #MakeSchoolASaferPlace https://t.co/JQSANdcpLN pic.twitter.com/GlRsnJvw3B