DEFI J'ai plus à gagner que vous avec ce coup de com', vrai ou faux ?

Les Youtubeurs Mcfly et Carlito feront une vidéo de prévention sur les gestes barrières à la demande d'Emmanuel Macron — Capture d'écran Youtube

« McFly, Carlito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? » Il l’avait promis, il a tenu parole. Emmanuel Macron a donc participé au célèbre concours d’anecdotes des YouTubeurs McFly et Carlito, une vidéo enregistrée mardi dernier. Le duo avait déjà teasé l'événement avec une photo d’eux, de dos, dans la cour de l’Elysée, et ils viennent de publier jeudi un court extrait audio sur leurs comptes Twitter respectifs pour annoncer la date de diffusion, ce dimanche à 10 heures sur leur chaîne YouTube.

Pour rappel, cette rencontre « au sommet » a lieu après le challenge lancé par le président à McFly et Carlito. Vous faites une vidéo de sensibilisation aux gestes barrières, si elle dépasse les dix millions de vues, je participe à votre concours d’anecdotes. Chiche ? Trois plus tard, c’était réglé et le rendez-vous était pris pour le coup de com… pardon, le concours d’anecdotes.