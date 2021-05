McFly et Carlito ont tourné leur vidéo à l'Elysée. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Chose promise, chose due ? Ce mardi, McFly et Carlito ont posté une photo sur les réseaux sociaux, où on les découvre de dos, dans la cour de l’Elysée, avec cette courte légende : « C’est dans la boîte ». Si Emmanuel Macron n’apparaît pas sur le cliché, tout porte à croire que les deux youtubeurs ont enfin tourné la vidéo promise par le président de la République lors du défi des « gestes barrières ».

En février dernier, Emmanuel Macron avait proposé un challenge aux deux youtubeurs : réaliser une vidéo pour sensibiliser sur l’importance du respect des gestes barrières, et cumuler 10 millions de vues. Un défi relevé haut la main , en moins de trois jours après la mise en ligne de la vidéo. En échange ? Le président de la République participerait alors à l’un des formats les plus connus de leurs chaînes, un « concours d’anecdotes ». Et il semble qu’il a tenu parole.

C’est du moins ce que suggère cette simple photo, prise dans l’enceinte de l’Elysée. Reste à savoir quand sera dévoilée cette vidéo, et si Emmanuel Macron s’est plié au jeu des anecdotes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce format, il s’agit d’une vidéo proposée par McFly et Carlito à leurs invités. Ensemble, ils racontent à tout de rôle une anecdote, en général drôle ou décalée. Une rencontre qui pourrait se révéler cocasse avec le président de la République, sans compter le beau coup de com pour les deux parties.