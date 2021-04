Leboncoin fête ses 15 ans avec Catherine Deneuve... et ses poules ?!

Catherine Deneuve tourne en dérision sa vraie passion pour les fausses poules dans une pub pour le site Leboncoin.fr — Capture ecran Leboncoin

Avec près de 30 millions de visiteurs uniques par mois, Leboncoin est devenu en 15 ans un incontournable des petites annonces, même pour une star comme Catherine Deneuve. Quand il a fallu imaginer une campagne publicitaire pour fêter cet anniversaire, le site s’est tout simplement inspiré de la vraie vie et de la vraie passion de l’actrice… pour les poules ! « On a découvert qu’elle en possédait cinq cents, qu’elle achetait et qu’elle vendait via Leboncoin, explique Anne Quemin, directrice de communication du site, à Madame Figaro. On a imaginé une histoire autour de cette passion pour montrer que le site est une plateforme universelle et populaire, accessible à tout le monde, même à Catherine Deneuve. »

Dans ce court spot en forme de mise en abyme, une équipe marketing pitche une idée de publicité à Catherine Deneuve où voleraient des vélos, des fauteuils, etc. « Car on trouve de tout sur Leboncoin. » Des appartements, des jobs, des poules. Oui, des poules, et la comédienne les emmène dans une pièce dédiée à « ses » poules, en céramique, en porcelaine…. Elle les collectionne. Reste à savoir s’il s’agit de sa vraie collection ou pas ?