Des participants à une conversation sur Clubhouse — C.R./20 Minutes

De nombreux étudiants ont le sentiment d'avoir été abandonnés depuis le début de la crise sanitaire. « La cafête des étudiants : vide ton sac ou prends d’la graine » leur donne rendez-vous chaque mercredi à 21 heures sur le réseau social Clubhouse.

Dans cette nouvelle room, dont 20 Minutes et sa communauté #MoiJeune sont partenaires, les étudiants peuvent échanger durant 80 minutes entre eux mais aussi poser des questions à des professionnels : psys, entrepreneurs, artistes, recruteurs, etc.

Idéal pour recevoir des conseils d’experts ou discuter de son orientation, alors que les lignes vertes sont saturées, que les entreprises n’embauchent plus et que les écoles sont démunies.

Pierre Laromiguière, entrepreneur dans les médias et le digital, intervenant en M2 à l’école supérieure de publicité, Caroline Mignaux CEO de Reachmaker et fondatrice de Jobschool et la psychologue clinicienne Camille Valette de Poplavsly répondent aux questions des étudiants ce mercredi. La journaliste Laura Nardelli animera les débats tandis que la chanteuse Tiphanie Doucet ouvrira et fermera la room avec deux de ses morceaux. Et s’il y a encore beaucoup de monde à la fin, elle pourrait même en jouer plus !