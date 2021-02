Un challenge relevé ! Les youtubeurs Mcfly et Carlito ont mis en ligne ce dimanche leur vidéo sur les gestes barrières après un défi lancé vendredi par Emmanuel Macron. Le duo a choisi d’en parler en chanson, avec le titre « Je me souviens ». « On a notre rôle à jouer », entonnent les youtubeurs.

« Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis (…) Si l’on veut retrouver ces sensations d’hier, il faut appliquer les gestes barrières » chantent-ils en guise de refrain. « Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble », expliquent les deux vidéastes en légende de cette vidéo.

Un défi avec une vidéo à l’Elysée à la clé

« Je vous lance un défi : faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l’importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail, faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l’Elysée […] A vous de jouer », avait lancé le président de la République ce vendredi au duo dont la chaîne dépasse les 6,2 millions d’abonnés.

Si cette vidéo dépasse les 10 millions de vues, Emmanuel Macron participera à l’une de leurs vidéos, l’un des formats les plus connus de leur chaîne, un « concours d’anecdotes ».

En avril 2020, Mcfly et Carlito avaient organisé une journée caritative sur YouTube – le « maradon » – qui avait permis de récolter plus de 400.000 euros de dons pour les hôpitaux français et les Ehpad. Les recettes de ce défi avec Emmanuel Macron seront investies « dans les Agoraé (épiceries solidaires) pour les étudiants, afin qu’ils puissent se nourrir », indiquent-ils en légende de la vidéo.

A.D.