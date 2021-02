LA DECLARATION De plus en plus de couples créent leur compte commun sur TikTok, où ils enchaînent chorégraphies, challenges et pranks

Jason et Hwi Hyun sont regardés par plus d'un million d'abonnés sur TikTok — Instagram/@k.hwijae

Qu’ils aient des millions d’abonnés ou seulement quelques milliers, les couples prennent le pouvoir sur TikTok.

De plus en plus d’amoureux créent un compte pour deux, sur lequel ils réalisent des challenges en tout genre, dont beaucoup de pranks.

D’où vient cette tendance et quelles sont ses spécificités sur le réseau social chinois ?

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction », disait Antoine de Saint-Exupéry. Mais s’il avait eu un compte TikTok en 1939 au moment d’écrire ces mots, l’écrivain et aviateur aurait certainement ajouté qu’aimer, « c’est aussi être regardé par des millions de gens. » Sur la plateforme, les couples sont toujours plus nombreux à créer leur compte commun. Au programme : des scènes de la vie quotidienne, des challenges mais aussi (et surtout) beaucoup de pranks.

Les pranks, appelés « canulars » par les boomers, ce n’est pas nouveau. Popularisé dans la langue française grâce aux youtubeurs, le terme a fait du chemin et se retrouve désormais dans les tendances de TikTok, en partie en raison du nombre de duos qui se lancent sur la plateforme. Le média canadien Billie a même listé « les cinq TikTok à faire en couple pour tester sa relation ». La pratique est tellement populaire que les vidéos utilisées avec le hashtag #coupleprank ont été regardées plus d’1,3 milliard de fois dans le monde. De quoi pousser certains à se lancer.

Les faux meurtres, ce n’est pas pour TikTok

En France, la première émission de caméra cachée est apparue en 1964, imaginée par Pierre Bellemare et Jacques Rouland. Au fil des années et des supports médiatiques, le prank s’est développé dans tous les styles imaginables, des plus drôles jusqu’aux plus glaçants, à l’image de celui de Sam Pepper, un youtubeur britannique qui a mis en scène son propre meurtre sous les yeux de son meilleur ami. Sur TikTok, réseau social qui se veut plus bienveillant que les autres, les vidéos tendent davantage à faire fondre votre petit cœur plutôt que de vous glacer le sang.

Pour un contenu ultra-populaire, assurez-vous d’avoir un ou une partenaire qui prend soin de vous, qui a toujours le sourire aux lèvres et dont toutes les réactions pourraient sortir tout droit d’un dessin animé. Jason et Hwi Hyun, couple qui affiche plus d’un million de followers sur la plateforme, cochent toutes les cases. « C’est vraiment super-cucul à dire, mais on fait tout ensemble », relate Jason à 20 Minutes. Les deux hommes ont décidé de se lancer également sur TikTok au mois de mars dernier pour prouver « que l’amour vrai existe vraiment ».

Depuis, ils ont publié plus de 350 vidéos, dont un certain nombre de pranks. Après s’être fait piéger des dizaines de fois, on pourrait se dire que Hwi Hyun a compris la mécanique et que cela n’a plus de chance de fonctionner. « Mais comme il espace les vidéos, je ne sais pas donc je suis toujours surpris, assure le jeune homme. Je pense qu’au bout d’un certain temps, j’arrêterais d’être surpris parce que c’est quelque chose qui va devenir naturel s’il me pranke tout le temps. »

« Si le prank est raté, on le laisse tomber »

Le secret d’un prank réussi, c’est tout d’abord une bonne cachette pour son téléphone. Si vous décidez de piéger votre âme sœur dans la cuisine, par exemple, assurez-vous de trouver au préalable le plus gros sachet de pâtes ou de riz qui traîne pour masquer l’arme du crime. Et si jamais vous vous faites démasquer, tant pis pour vous. « Si le prank est raté, on le laisse tomber. Je ne vois pas l’intérêt de pranker quelqu’un qui est déjà au courant, assure Jason. Des gens pensent qu’on fait plusieurs prises, nous parlent du jeu d’acteur. Si vous trouvez qu’on joue aussi bien, je suis flatté. »

Toutefois, on ne retrouve pas que des pranks sur le compte de Jason et Hwi Hyun. « Quand ce sont des scènes de la vie quotidienne que l’on a vécues, que c’est super drôle et qu’on se dit qu’il faut qu’on le partage sur TikTok, il arrive que l’on fasse plusieurs prises. Mais tout ce que l’on dit, c’est vraiment naturel », explique Jason.

Reste à savoir si cette mode ne va pas attirer d’autres couples, moins scrupuleux sur la véracité de leurs vidéos. D’autant plus que certains des duos phares de la plateforme connaissent un succès fulgurant, à l’image de Jason et Hwi Hyun ou encore de Booshra et Mamadou. Les deux amoureux sont le couple français le plus populaire de la plateforme avec trois millions d’abonnés. En moins d’un an, le binôme a publié plus de 600 vidéos et a fait de sa relation une vraie marque puisque tee-shirts, robes, sweat-shirts à leur effigie sont désormais disponibles à la vente sur Internet. Les blagues, c’est bien. Le business, c’est mieux.