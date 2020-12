Trois exemples d'œuvres à découvrir en RA — Tech@Facebook

Lorsqu’il est impossible de se rendre dans des lieux culturels, il faut que l’art vienne à nous. En partant de ce postulat, Instagram a lancé cette semaine une série d’effets en réalité augmentée en collaboration avec Le Grand Palais, le Château de Versailles et la Galerie Perrotin. Grâce à cette technologie, l’application vous propose de scruter et admirer plusieurs œuvres sans bouger de chez vous.

Parmi les sculptures que vous pourrez décortiquer, on retrouve la statue de Moïse de Michel-Ange, l’aurige de Delphes, la Vénus de Milo ou encore le Bassin d’Apollon. Afin de profiter de cette nouvelle expérience, il suffit de se rendre sur le profil Instagram de chaque musée et de taper sur l’onglet « Effet ».

« Un rôle de plus en plus important »

« Les musées et institutions culturelles doivent vivre avec leur temps, explique Roei Amit, directeur en charge du digital et du multimédia à la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais, dans un communiqué. La technologie en général, et la réalité augmentée plus précisément, occupe une place centrale dans notre quotidien, et est à ce titre vouée à jouer un rôle de plus en plus important dans nos institutions. »

Agrandir, rétrécir, tourner autour de ces œuvres sans que personne ne vous dérange, autant de choses impossibles à faire lors d’une visite au musée, et qui pourraient donner envie à d’autres institutions de se mettre davantage à la page virtuelle.