Alors, ça va mieux ? — © Videos de Slime / YouTube

Les vidéos satisfaisantes, apparues il y a environ trois ans sur YouTube, sont désormais considérées comme un genre à part entière.

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on voit des bandes de sable cinétique ou des jouets d'enfants se faire écraser ?

Pour se détendre après une longue journée de travail, il y a celles et ceux qui se font couler un bain moussant, d’autres qui créent une ambiance tamisée avec des bougies parfumées, et puis il y a les derniers, qui préfèrent aller sur YouTube. Non pas pour lancer une playlist relaxante, mais pour trouver la vidéo la plus satisfaisante possible. Alors non, ce n’est pas une nouvelle mode. Oui, on entend parler des vidéos satisfaisantes depuis maintenant trois ans sur Internet. Mais elles n’en finissent pas de nous étonner.

Entre les vidéos de gaming, les sketchs et les clips qui se bousculent en tendances, il n’est pas rare de voir surgir des gâteaux en train d’être découpés, des cheveux taillés ou des pierres sculptées. C’est ce que l’on appelle du contenu « oddly satisfying » (à traduire par « étrangement satisfaisant »). Ce phénomène est un genre en soi, et il est tellement vaste que des neuropsychologues s’intéressent à la question.

« Et ça fait bim, bam, boum »

Si on vous invitait à regarder une vidéo qui s’intitule « Comment faire camion de livraison avec des boules magnétiques », vous nous prendriez peut-être pour des illuminés. Mais cela voudrait dire que nous serions plus de 130 millions dans ce cas-là, puisqu’il s’agit de l’un des clips les plus populaires du genre. Il faut dire qu’il est joli, ce camion, avec toutes ses couleurs et son constructeur qui pose délicatement les billes dans un bruit apaisant.

Mais sept milliards d’individus sur Terre ne peuvent pas être détendus par les mêmes choses. Alors il en faut pour tous les goûts. Si vous préférez le slime (la première vague de cette tendance) et les couleurs pop, vous prendrez éventuellement moins de plaisir à regarder des objets se faire massacrer par le poids d’une voiture. Des tirelires, des jouets, des tubes de dentifrice, des ballons de baudruche, ça fait « scritch » et « spouik » quand on les écrase, et ça attire quand même des millions de personnes.

Une tendance un peu cracra

Vous pensiez que l’on avait fait le tour des vidéos satisfaisantes ? Pas si vite ! Vous vous souvenez de cette époque disgracieuse où nos visages étaient envahis de boutons d’acné, et que l’on aurait tout fait pour s’en passer ? Eh bien c’est désormais une source de plaisir pour certains. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants ? Une planète dans laquelle le pus aide les gens à se détendre ? Une dermatologue américaine en a fait sa spécialité sur sa chaîne YouTube, Dr. Sandra Lee, suivie par près de sept millions d’internautes.

Dans les méandres d’Internet se cachent également des vidéos de chiropratique, classées là encore comme « satisfaisantes ». Mais pourquoi cela nous fait-il du bien de regarder ce type de contenu ? « Pour les vidéos de chiropracteurs où l’on voit quelqu’un qui se fait manipuler et qui est mieux après, cela peut s’expliquer par l’activation du système des neurones miroirs, explique Charlotte Jacquemot, chercheure au CNRS en sciences cognitives. C’est un réseau neuronal qui s’active aussi bien quand on voit quelqu’un faire une action que quand on fait l’action soi-même. » Et comme l’inconnu à l’écran à l’air d’apprécier, on a l’impression d’être à sa place et d’avoir la même satisfaction.

La satisfaction ressentie « peut sûrement s’expliquer par une stimulation visuelle qui est agréable et entraîne l’activation de régions cérébrales impliquées dans le bien-être », note-t-elle par ailleurs. Pour l’heure, les réponses restent théoriques avant que l’on obtienne les résultats d’études scientifiques. Jusqu’à présent, plusieurs recherches ont été réalisées sur l’ASMR sonore, montrant que ces vidéos avaient un impact sur le rythme cardiaque.

Cela expliquerait pourquoi la dernière mode est de présenter les « satisfying videos » comme étant des aides précieuses à l’endormissement. De notre côté, on préfère les vidéos de nettoyage XXL au Kärcher. C’est comme si on le faisait nous-même, les courbatures en moins.