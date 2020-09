Cyril Hanouna, animateur de C8 — J.E.E/SIPA

La viralité des réseaux sociaux permettra-t-elle d’endiguer le retour de l’épidémie de coronavirus ? A l’heure où de nouvelles mesures restrictives sont imposées partout en France, les personnalités prennent la parole sur le Net et tentent d’appeler leurs abonnés à la vigilance. C’est ce qu’a décidé de faire Cyril Hanouna en lançant une initiative numérique : le challenge « Protège tes potes ».

Mes chéris, à partir d’aujourd’hui je lance le hashtag #ProtegeTesPotes ! 😷



Pour qu’on soit tous solidaires et responsables face au #Covid19 !



👉🏽 Filmez vous entrain de reproduire ce geste et partagez votre vidéo avec le hashtag #ProtegeTesPotes ! pic.twitter.com/dOwyAfg98W — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 26, 2020

« C’est très important pour moi ce qu’il se passe en ce moment. On voulait un geste facile et j’invite tout le monde à le reprendre et à le poster sur les réseaux sociaux », relate l’animateur à 20 Minutes. Dans une vidéo publiée sur ses différents comptes, Cyril Hanouna invite les internautes à reproduire un geste de distanciation sociale, l’afficher sur les réseaux sociaux et faire passer le mot à ses proches.

« Je veux sensibiliser les jeunes, qui me suivent beaucoup, pour qu’ils continuent de s’amuser bien sûr en étant vigilants, explique Cyril Hanouna. On doit tous être responsables face à la situation. » Rapidement, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont pris le relais, suivi par des dizaines de personnes sur Twitter. Cette prise « de karaté », comme il l’appelle lui-même, suffira-t-elle à faire passer le message ?