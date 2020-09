La réinterprétation de « Mario Bros » par Simon de Thuillières — © Simon de Thuillières

Sur YouTube, dans les librairies ou sur les réseaux sociaux, le Moyen Âge s’est emparé de la toile.

Que ce soit pour des détournements musicaux ou graphiques, cette période inspire les plus férus d’histoire.

Et si c’était le confinement qui avait déclenché cette tendance ?

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Chaussez-vous, il est temps de faire un bond de quelques centaines d’années en arrière. Vous n’êtes pas au courant ? Le Moyen Âge est à la mode. Les us et coutumes de la population médiévale, ainsi que ses arts et sa culture sont des sources d’inspiration inépuisables pour les artistes du moment. Si le cinéma, la télévision et la littérature surfent sur cette époque depuis plusieurs années, les férus du temps des chevaliers multiplient les initiatives qui cartonnent sur le Net.

L’exemple le plus frappant est celui des « medieval covers », comprenez des reprises de chansons actuelles avant des instruments que l’on utilisait déjà plus de dix siècles en arrière, comme le tambourin, la harpe, la flûte traversière ou le luth. L’explosion du genre, qui a eu lieu à la fin du confinement, a même le droit à son nom : le « bardcore », du mot « barde ». De Lady Gaga à ABBA en passant par les Bee Gees, la pop culture prend ainsi une toute nouvelle dimension qui atteint des millions de vues. Dans les discussions qui entourent cette mode, une théorie fait surface : est-ce la peste noire qui a relancé la hype autour du Moyen Âge, en cette période de pandémie mondiale ?

Un regain d’intérêt lié au confinement ?

Simon de Thuillières a commencé à publier quotidiennement des illustrations au style médiéval pendant le confinement. Etudiant, il a suivi un cursus d’histoire de l’art et pratique depuis plusieurs années la reconstitution médiévale. Sur le Net, il reprend (entre autres) des affiches de films et de séries à la sauce Moyen Âge. « Je pense que ce confinement a été un vecteur essentiel dans la hype autour du Moyen Âge actuellement. C’est une perspective d’effondrement sociétal qui fait dire aux gens qu’on va peut-être y retourner », explique-t-il. Une idée validée par Damien Berné, conservateur au musée de Cluny, qui soutient qu’on « observe ce revival dans le champ de la création. »

icy est le recit dez forts alambiqvées et intrépydes aventvres du sievr Thomas de la Croix.

Prenez soin de faire lecture d'ycelui docvment, puis ayez délicatesse d'en faisre destrvction.#MissionImpossible #TomCruise #Illumination pic.twitter.com/J9IVpuqtXw — Simon de THUILLIÈRES (@thuillieres) September 10, 2020

Professeur d’histoire-géographie dans le secondaire, Justine Defrance observe également cette tendance, mais depuis quelques années déjà. Avec sa chaîne YouTube, « La Prof » vulgarise l’histoire, en particulier le Moyen Âge. Coïncidence ou hasard, l’une de ses vidéos les plus vues est… une chronique sur la peste noire. Ce mois-ci, la vidéaste s’est exportée sur le papier avec la sortie de son livre, La vie quotidienne au Moyen Âge (Éd. Nouveau Monde). L’occasion de rétablir la vérité sur une période qui suscite beaucoup de fantasmes et d’élucubrations. Non, tout le monde n’était pas sale et la société n’était pas ultra-violente. Cela voudrait-il dire que le Xe siècle ne ressemblait pas à Game of Thrones ?

L’impact d’un Moyen Âge « réinterprété et fantasmé »

De toute évidence, on ne peut pas décerner tous les lauriers de cette hype au Covid-19, même si le confinement a donné plus de temps aux artistes pour créer. Parfois méconnu et vaste (on parle quand même d’un millier d’années), le Moyen Âge fait appel à l’imaginaire et laisse le champ libre aux extravagances historiques. « On peut y mettre tout ce que l’on veut, ça permet de se l’approprier de plein de manières différentes », note Justine Defrance. Ce qui fait en partie le succès des images, « c’est le décalage », ajoute Simon de Thuillières, qui s’amuse à illustrer la pop culture en restant « strictement dans l’esthétique médiévale. »

Chacune des personnalités interrogées par 20 Minutes ambitionne d’ancrer le Moyen Âge dans sa réalité. Damien Berné et l’équipe du musée de Cluny, par exemple, se battent « contre une vision du Moyen Âge sombre qui est exploitée à des fins esthétiques dans certaines productions. » Que ce soit des séries comme Game of Thrones ou dans des romans de J. R. R. Tolkien, l’imaginaire du merveilleux médiéval inspire de nombreuses œuvres. « Même si c’est un Moyen Âge réinterprété et fantasmé », la littérature et le cinéma sont donc des facteurs importants de la hype autour des seigneurs et des troubadours.

Si le temps médiéval se prête autant au jeu de la création, c’est aussi grâce à sa photogénie. « Il y a des dorures partout, un côté bling-bling, appuie Damien Berné. Il y a cette connexion avec une culture contemporaine qui se fait assez régulièrement. » Mais pourquoi cette période plutôt que la Renaissance ou l’époque moderne ? Selon Justine Defrance, ce sont les grands personnages historiques, ancrés dans nos souvenirs d’école, qui font la différence. « Il y a certaines grandes dates et des figures que l’on nous a martelées qui font le Moyen Âge. Clovis, Charlemagne, ce sont des choses qui sont restées contrairement à d’autres périodes qui étaient peut-être un peu moins étudiées. » Tant pis pour Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille, devenus bien trop vieux pour faire partie des dernières tendances TikTok.