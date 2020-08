Un seul coup d’œil aux tendances YouTube suffit à comprendre l’ampleur du phénomène. Derrière son nom un brin insolite, la Team Croûton regroupe les vidéastes les plus populaires du moment. Parmi eux, Michou et ses plus de quatre millions d’abonnés, LeBouseuh qui cumule près de trois millions de fidèles, ou encore Inoxtag et ses 2,5 millions de fans. En trustant les premières places des vidéos qui cartonnent chaque semaine, les youtubeurs se font un nom et s’affichent comme la relève de YouTube, après la génération lancée par Norman et Cyprien.

L’histoire de la Team Croûton (aussi appelée « les Croûtons », tout simplement) démarre grâce à ceux qui sont actuellement les deux étoiles montantes du YouTube Game. Durant une partie de Fortnite diffusée en live, Michou et Inoxtag forment une nouvelle équipe qui n’a alors pas de nom. L’ampoule s’éclaire instantanément du côté d’Inoxtag qui trouve l’idée du « Croûton » grâce au pseudo de son compère, « Michoucroute ». Petit à petit, le groupe s’agrandit au fil des lives et des conférences. Depuis, les deux vidéastes de 18 ans ont été rejoints par Valouzz, Lebouseuh, Doc Jazy, Dobby, Deujna et Pidi.

Fortnite, créateur d’amitiés

C’est l’amour du jeu vidéo qui unit ce groupe de jeunes âgés de 18 à 28 ans. La plupart d’entre eux tissent des liens d’amitié grâce aux lives, majoritairement sur Fortnite. En investissant le jeu au moment de sa sortie, ils surfent dès le début sur la vague du phénomène à venir (pour rappel, ce sont plus de 250 millions d’utilisateurs qui y ont déjà joué). Michou, la tête d’affiche de la Team Croûton, passe par exemple de 50.000 à un million d’abonnés en un an grâce aux parties qu’il diffuse en direct sur sa chaîne YouTube.

Clash Royale, Minecraft, tous démarrent leur carrière en solo et enchaînent les lives sur différents jeux vidéo. Ils se rassemblent en 2019 dans le « Croûton Game Show » pour faire ce qu’ils savent faire de mieux : jouer ensemble en direct. Un rendez-vous qui cartonne, suivi par plusieurs centaines de milliers de spectateurs, et qui leur permet d’asseoir leur notoriété. Sur leurs chaînes personnelles, chacun met en avant ses propres passions et sort du domaine exclusif du gaming pour se lancer peu à peu dans les vlogs. À ce moment-là, une nouvelle audience s’offre à eux.

Il n’y a pas que le gaming dans la vie

Le moment où la Team Croûton prend une tout autre ampleur, c’est lorsque ses membres se rejoignent pour des vidéos tournées IRL, comprenez : dans la vie réelle. L’an dernier, ils partent au Maroc et feuilletonnent leur quotidien. Postées sur la chaîne de Valouzz, les vidéos dépassent allègrement les deux ou trois millions de vues. Les internautes se passionnent alors pour leurs aventures en vacances, qui se suivent comme une téléréalité. Conscients que l’union fait la force, rebelote cette année avec leur voyage en Corse, dont les différents épisodes se retrouvent tous les jours en tendances YouTube.

Comme la génération qui les précède, les youtubeurs s’essayent à d’autres genres de vidéos au fil du temps. En août 2019, Inoxtag publie un clip musical pour célébrer son million d’abonnés. Résultat : son compteur affiche désormais 40 millions de vues. Un an plus tard, Michou lance lui aussi son tube de l’été. Un peu critiquée (Michou l'admet lui-même) sa chanson « Dans le club » s’approche tout de même des 20 millions de lectures. Preuve que la Team Croûton est là pour durer, Michou et Inoxtag ont rejoint cette année Talent Web, le vivier de talents du groupe Webedia. La voie pour devenir aussi puissants que Mcfly et Carlito ou Cyprien semble déjà toute tracée.

Clément Rodriguez