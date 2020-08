Plantu fait polémique sur Twitter après la publication de son dessin sur les explosions à Beyrouth en Une du — ISOPIX/SIPA

« L’arbre du Liban est un symbole d’éternité et de paix, et t’es pas le premier abruti à le remplacer par un symbole de mort. C’est pas un hommage c’est une insulte. ». Ce mardi 4 août, vers 18h, une grande partie de la capitale libanaise a été ravagée par une double explosion dans le port de la ville faisant au moins 100 morts et des milliers de blessés. Au lendemain de la nouvelle, le dessin de Plantu en Une du Monde pose problème.

Le cèdre qui figure au centre du drapeau libanais n’est plus, il a été remplacé par un champignon assimilable à celui d’une « explosion nucléaire » estiment les dizaines d’internautes sur Twitter au sujet de l’illustration. Les tweets déplorent un « manque de compassion », « de décence » et regrettent le « mauvais goût » de l’artiste. D’autres ont également moqué l’esthétique du dessin faisant allusion à un « brocoli ». Une « honte » pour un journal tel que Le Monde rajoute le public qui demande à Plantu de « supprimer » l’image.

Supprime — Pigeon Gratuit - Payez les artistes ! (@Pigeongratuit) August 5, 2020

Devant la polémique, osons une critique du dessin de #Plantu, où le cèdre a été remplacé par un champignon rappelant l'explosion nucléaire.

Peut-être que le saule pleureur, mis au sommet de cet arbre, aurait apporté la touche de compassion manquante, au peuple meurtri#Beyrouth pic.twitter.com/BdX7HOqEzz — T Tchoufang J. - Nkwòn Ngwui Mvě (@jtchoufang) August 5, 2020

N’y avait-il pas moyen de faire un dessin exprimant un peu mieux la compassion que nous éprouvons tous à l’égard du peuple Libanais? — FalconMammouth (@FalconMammuth) August 5, 2020

Ce n’est pas la première fois que le dessinateur essuie des critiques. En 2005 déjà, une caricature représentant une femme de dos, assise, avec un verre de champagne à la main et dont le visage d’une femme en niqab venait se substituer à son string apparent avait suscité l’indignation des internautes, selon Le Point. Huit ans plus tard, une association catholique l’avait également poursuivi en justice pour l’illustration d’un pape sodomisant un enfant. Elle l’avait incriminé pour « provocation à la haine ou à la discrimination religieuse, rappelle aussi Le Point.