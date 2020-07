L'astronaute John Young salue le drapeau américain sur le sol de la Lune lors de la mission Apollo 16 en 1972. — Charles M. Duke Jr./AP/SIPA

Un youtubeur spécialisé dans la restauration de photos et de films a amélioré la qualité des images de la mission lunaire Apollo 16 de 1972. Grâce à son travail, chacun peut maintenant profiter d’une vidéo en qualité 4K à 60 images par seconde, explique Futura Sciences.

« Je voulais vraiment offrir une expérience inédite avec ces anciennes images. J’ai d’abord cherché les vidéos sources de la plus haute qualité, que j’ai heureusement trouvées sous forme de fichiers vidéo 720p à haut débit. Le problème de qualité était déjà résolu », a déclaré à Universe Today celui qui gère la chaîne YouTube DutchSteamMachine.

Des séquences saccadées à l’origine

Ensuite, il fallait résoudre le problème de la cadence d’image. A l’origine, les astronautes de la mission lunaire Apollo 16, Charlie Duke et John Young, avaient enregistré des films au maximum à 12 images par seconde. « La plupart des séquences tournées étaient encore très saccadées », explique le spécialiste.

Face à ce problème, il a utilisé un logiciel basé sur l’intelligence artificielle qui vient intercaler de fausses images recréées de toutes pièces entre les vraies images. Il ne lui restait ensuite plus qu’à appliquer une correction colorimétrique et à synchroniser les images avec le son. Et le résultat est bluffant ! Le youtubeur ne s’est pas arrêté là. Il a également publié des vidéos de la mission Apollo 15.