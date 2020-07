Squeezie lors du tournoi de Roland-Garros en 2019 — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

En 2011, Squeezie commentait ses parties de Call of Duty au lancement de sa chaîne YouTube. Neuf ans plus tard, il est le vidéaste le plus suivi de France avec près de 15 millions d’abonnés. Fort de cette popularité, le jeune homme peut se permettre de se lancer dans différents projets. Il y a tout juste un an, il lançait alors sa propre marque de vêtements, Yoko. Désormais, c’est vers un autre horizon que Lucas Hauchard, de son vrai nom, veut se tourner.

Ce vendredi, Squeezie a publié le titre Guépard, en featuring avec le rappeur Nemir, et le succès est au rendez-vous. En moins de 24 heures, la chanson a dépassé les deux millions de vues. Ceux qui sont restés jusqu’à la fin du clip ont pu découvrir une nouvelle étonnante : le youtubeur sortira son premier album au mois de septembre.

Un contrat avec le label AllPoints

Ce n’est pas la première fois que Squeezie fait de l’œil à la musique. L’année dernière, on se souvient qu’il avait sorti l’un des tubes de l’été, Bye Bye, chanson jouée à la radio et en boîte de nuit pendant plusieurs mois.

L’annonce de cet album n’est donc pas une surprise, d’autant plus qu’on a appris que le youtubeur avait signé avec le label AllPoints en début d’année. Même s’il est fort probable qu’il s’agisse d’un disque de rap, il faudra attendre quelques semaines encore pour savoir ce que contiendra son premier opus.