Illustration de l'application Instagram — JP Offord/REX/SIPA

Instagram et Les Éclaireuses organisent le Day After Festival du 13 au 15 juin.

De nombreuses personnalités, stars des réseaux sociaux, participeront à des débats en tout genre.

Cet événement digital sera l’occasion de s’interroger sur les initiatives positives à mettre en place après le confinement.

Non, les festivals, ce n’est pas que des concerts à 120 décibels et une odeur de bière imprégnée sur les vêtements. La preuve avec le Day After Festival, un événement entièrement digital qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin 2020. Fruits d’une collaboration entre Instagram et Les Éclaireuses, ces trois jours de live seront l’occasion « d’échanger sur le monde d’après en compagnie de ceux qui entrevoient un lendemain différent. »

Pendant le confinement, de nombreuses initiatives ont été entreprises sur Instagram par les artistes, qui ont enchaîné les concerts virtuels, mais aussi par les marques, qui ont proposé des événements en direct, parfois aidées par des célébrités. Le Day After Festival s’inspire de tous ces projets pour réunir les acteurs qui entrevoient un futur plus inclusif, solidaire, conscient et humain.

Des invités venus de M6, YouTube et Instagram

La culture, l’entreprenariat, la cuisine et la société feront partie des sujets abordés par les invités sur les différents comptes Instagram des Éclaireuses, un média aux plus de six millions d’abonnés fondé par Chloé Sabban et Melody Madar. Aurélie Saada du groupe Brigitte, Ary Abittan et Fabien Olicard ouvriront le bal samedi matin sur le thème « Se divertir et se cultiver version 3.0. »

Au fil des trois jours, Cristina Cordula, Inna Modja, Coucou les girls, Justriadh, Mory Sacko et Justine Piluso de Top Chef, et d’autres se donneront la parole. Grâce à Instagram, et en attendant de pouvoir se retrouver physiquement, « le monde d’après » se construit donc dès maintenant.