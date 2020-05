LOISIRS L’appli Bayam du groupe Bayard organise ce samedi de 10h30 à 19h30 « Ré-création-s », le premier festival créatif et culturel en ligne créé avec et pour les enfants

Une enfant s'ennuyant avec ses parents. (Illustration) — Rafael Ben Ari/Newscom/SIPA

Ce samedi, vos enfants auront le droit d’être devant la tablette. Et ce, bien que le soleil brille et que le confinement soit terminé. Pourquoi ? Pour participer à Ré-création-s. Gratuit, ce festival en ligne pour les 3-11 ans est organisé par Bayam, l’appli du groupe Bayard, et se veut créatif et culturel. Quatre moments sont prévus dans la journée. A 10h30, une conférence sur Comment ton cerveau a marché pendant le confinement ?, à 14h, un live talk sur Comment est né le monde ?, puis à 17h30 un atelier créatif avec l'illustrateur Hervé Tullet.

Enfin, à 18h30, poussez les meubles du salon (et prévenez les voisins), vos enfants vont s’enjailler avec la Soirée Boum Boum avec le duo de DJs Get a room de radio Nova. Après tout cela, ils devraient être bien crevés et vous pourrez passer une soirée tranquille (ou pas).