CONFINEES Le duo formé par Alex Lutz et Bruno Sanches s’est reformé le vendredi 1er mai

Catherine et Liliane lors de leur pot de départ de Canal+ en 2019. — JMD Productions

Catherine et Liliane à la rescousse des confinés. Près d’un an après ses adieux à Canal+ en 2019, le duo formé par Alex Lutz et Bruno Sanches a fait son grand retour le 1er mai sur Instagram, comme le rapporte le site de TVMag.

Au programme ? Un petit sketch 100 % confinement​ où Catherine et Liliane tentent de communiquer via un appel visio contrarié par une très mauvaise connexion. « Pas toujours simple la technologie pour nos deux vieilles copines », est-il écrit en légende de la vidéo. Et comme on les comprend…

D’autres appels visio dans la boîte

Et bonne nouvelle pour les fans du binôme, Catherine et Liliane devraient revenir de nouveau les jours prochains, c’est en tout cas ce que laisse entendre le post Insta : « Rdv ici pour encore plus d’épisodes exclusifs de leurs appels vidéos ».

Si rien ne nous assure que le duo survive à la fin du confinement, Alex Lutz et Bruno Sanches officient désormais dans l’émission Clique. Ils y présentent le programme Stereo Top où ils parodient des clips et des émissions de télévision.