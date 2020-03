View this post on Instagram

UPDATE : 10.000 masques en coton lavables et réutilisables sont en cours de fabrication pour le personnel de santé, à leur demande et avec leurs recommandations. (modèle du CHU de Grenoble). Toute l'équipe s'est mobilisée : Kenny et Miruna nos chefs de produits en Roumanie se sont chargés de récupérer les tissus nécessaires : du coton et du molleton. Floriana, la styliste et Dana, modéliste, ont créé le patron et ont approuvé les prototypes. À ce jour nous avons expédié 1500 masques. Les 8500 restants seront livrés d’ici mercredi. Un grand merci pour leur travail 🇪🇺 PS: les 50 premiers masques sont allés aux équipes de confection, pour leur sécurité pendant le travail. — English version : We just started the production of 10 000 masks in coton. We co-created them with the health workers to be sure our masks would be helpfull. These masks are washable and reusable. All the production team got involved, Kenny and Miruna our products chef in Romania went to find the fabrics. Floriana, our stylist and Dana our modelist created the pattern et we got the prototypes approved. Yesterday we have shipped 1500 masks and the other 8500 will be shipped within wednesday. Thank you for their work 🇪🇺 ps : our 50 first masks went straight to our production team to make sure they work safely.