Pendant le confinement, Anne-Sophie Vidal pâtisse avec ses enfants en live sur Instagram. — Aurélie Miquel pour Marabout Cuisine

En plein confinement, la cuisine semble être l’une des activités préférées des Français.

Depuis une dizaine de jours, de nombreux cours de cuisine ou de pâtisserie en live fleurissent sur les réseaux sociaux ou à la télévision.

Si le confinement pour ralentir la propagation du Covid-19 risque de mettre notre patience et nos nerfs à rude épreuve, c’est l’occasion rêvée pour (re) mettre la main à la pâte. Et ça tombe bien, car depuis quelques jours, de nombreuses initiatives autour de la cuisine et de la pâtisserie fleurissent à la télé ou sur les réseaux sociaux afin de faire de nous de bons petits cuistots.

Qu’ils soient chef, chanteur ou créatrice culinaire, des personnalités ont décidé de lancer des cours de cuisine en live pour proposer aux confinés (ées) de confectionner currys, feuilletés, ou mousses au chocolat. Les mots d’ordre ? Partage et simplicité. Un programme idéal pour combattre le temps qui traîne et la morosité.

Des lives qui partent en live

C’est bien simple, même Mika s’y est mis. Le 19 mars, soit deux jours après le début du confinement, le chanteur a lancé « Cooking with Mika », un live sur Instagram autour de la cuisine et de la musique. « Pour moi, rester à la maison a toujours voulu dire deux choses : cuisiner et écouter de la musique. Mais ces activités sont toujours meilleures lorsqu’on les partage avec d’autres personnes. Alors retrouvez-moi en direct de ma cuisine, où j’écouterai de la musique, je préparerai le dîner, et je parlerai de tout et de rien », expliquait-il alors à ses followers, tel que le rapporte BFMTV.

A l’image des « Skypapéros » entre amis, l’idée est de recréer virtuellement un moment chaleureux et sans prise de tête. Une activité qu’Anne-Sophie Vidal, créatrice culinaire et gagnante du Meilleur pâtissier 2014, a elle aussi décidé de lancer au lendemain des annonces sur la fermeture des écoles. Désormais, elle organise des lives sur Instagram trois fois par semaine -lundi, mercredi et vendredi à 15h30 (les recettes et les ingrédients sont disponibles tous les samedis sur son blog) –, où elle confectionne des gâteaux avec sa petite famille.

« C’était une façon de continuer à travailler, d’occuper les enfants et de faire plaisir aux gens, explique-t-elle à 20 Minutes. Ce qu’ils adorent, c’est qu’ils se rendent compte que c’est pareil que chez eux, tout simplement. Quand on cuisine avec les enfants, c’est un peu brouillon, ça part dans tous les sens, et c’est peut-être ce qui les amuse le plus dans les lives. »

« C’est le moment de faire pousser des brioches ! »

Un rendez-vous divertissant, dans tous les sens du terme. Car la cuisine a l’avantage de demander parfois beaucoup de temps, et on ne peut pas dire qu’on en manque en ce moment. « Quand on est à la maison, on se dit "qu’est-ce qu’on va manger à midi ? Et ce soir ?" Mine de rien, quand tu cuisines et quand tu es en confinement, tu peux t’y mettre dès 10h30-11h pour le déjeuner, à 17h30 pour manger à 20 heures… Ça occupe ta journée ! », confirme Cyril Lignac, qui présente quotidiennement depuis mardi une émission de cuisine en live à 18h45 sur M6. Et ce n’est pas Anne-Sophie Vidal qui dira le contraire. « Une recette qui marche très bien, c’est la brioche. C’est quelque chose qu’on n’a jamais le temps de faire parce qu’il faut la faire pousser deux heures deux fois dans la journée. Là c’est donc le moment de faire pousser des brioches ! », s’amuse-t-elle.

Reine du goûter, elle savoure désormais pleinement l’attention de son auditoire : « Avant je ne comprenais pas vraiment l’intérêt du direct parce que je me disais que les gens ne seraient pas devant. Et quel moment dans la semaine choisir pour qu’ils me voient ? Maintenant je peux même faire une pause dans mon live pour faire cuire le gâteau parce qu’ils sont encore là 20 minutes après ! »

Profitons des plaisirs simples

Si la cuisine et la pâtisserie ont toujours eu le vent en poupe à la télévision, et depuis quelques années sur les réseaux sociaux, l’heure est désormais plus à la détente, au réconfort, qu’à la compétition. Que ce soit Cyril Lignac ou Anne-Sophie Vidal, ils choisissent des ingrédients du quotidien (confinement oblige), et des recettes faciles à réaliser comme des tartines salées ou des muffins. Un retour aux plaisirs simples. « Avec mes lives, je montre que même les enfants peuvent faire ces recettes. Ça donne envie aux gens de se lancer, tout simplement », explique la gagnante du Meilleur pâtissier.

Bon, on ne vous garantit pas que vous rentrerez toujours dans votre jean à la fin du confinement… Mais chaque chose en son temps, pour le moment, savourons l’instant présent.