Amaury&Quentin, deux gars et des notifs, dans le nouveau show de 20 Minutes — Olivier Juszczak / 20 Minutes

Vous avez une notif. A 20 Minutes, on en envoie des notifications d’actualité. Par dizaines chaque semaine, qui font vibrer vos smartphones.. Oui, mais que se passe-t-il quand elles sont reçues ? La réponse toute en humour et philo sur canapé grâce à La Notif avec Amaury & Quentin. Amaury et Quentin, vous les avez sans doute déjà vus sur Youtube. Voire, déjà dans 20 Minutes en 2015 dans la web-comédie #PasACannes, lancée grâce à un partenariat avec Vodkaster.

Après OMF Oh My Fake, programme anti-fake news, 20 Minutes lance son deuxième show sur Snapchat Discover. La Notif, avec Amaury et Quentin, c’est le monde merveilleux des smartphones qui vibrent, de la procrastination, des orang-outangs albinos, des petits-déjeuners tardifs et des réflexions sur l’actualité du monde. Pour le découvrir, c’est simple, vous scannez ce snapcode dans l’application Snapchat. Go !