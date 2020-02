View this post on Instagram

Leslie Barbara Butch par Jérôme Bonnet. Grossophobie : mais pourquoi rejette-t-on les gros ? La France compte environ six millions et demi d'obèses et près de deux millions de personnes souffrant de surpoids. Or rien n'est fait pour eux. Les métros, les bus, les tramways : la plupart du temps, non équipés de sièges ad hoc. Les écoles, dotées d'un mobilier standard, et tant pis pour les enfants qui se cognent chaque jour les jambes contre les tables. Les hôpitaux, dont les lits sont rarement capables d'accueillir des gens de plus de 120 kilos, et où les blouses sont attribuées d'office aux patients, même s'ils ne peuvent pas les fermer. Sans compter qu'à Paris seuls deux hôpitaux publics proposent des IRM version XXL ! À cela s'ajoute ce qui ne se mesure pas : le rejet social assumé, de la part de collègues, de serveurs, de vendeurs, ou même de médecins. « La société ne veut pas de moi, et elle me le prouve », dénonce la militante Gabrielle Deydier. Avec d'autres, elle s'attaque à la grossophobie, discrimination insidieuse qu'on ne veut pas voir. Grâce à ces femmes, il semble que les choses soient en train de bouger… Leslie Barbara Butch, modèle et fat activist,est aussi engagée contre les exclusions de toutes les minorités. Retrouvez dans Télérama et sur telerama.fr l'enquête de Valérie Lehoux.